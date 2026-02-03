Почему в Казахстане после поездки за границу ваш телефон вдруг «теряет память»

Многие казахстанцы, вернувшись из зарубежных поездок, сталкиваются с неприятной неожиданностью: привычный телефон, который работал без сбоев, внезапно требует повторной верификации. Сообщения с просьбой подтвердить устройство приходят даже тем, кто купил гаджет до введения новых правил и уже зарегистрировал его ранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
Tengri Life выяснил у Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, почему возникает эта проблема и как решить её буквально за несколько минут.
Читатели редакции сообщают, что на их номера WhatsApp приходят СМС с требованием повторной верификации. Проблема коснулась даже устройств, приобретённых до введения закона о регистрации телефонов:
«На телефоны, купленные до принятия закона о верификации, начали приходить СМС с просьбой пройти процедуру заново. А у тех, кто уже верифицировал устройство, после визита за границу снова появляется требование повторной проверки», — рассказал один из пользователей.
Таким образом, даже корректно зарегистрированные телефоны могут «сбрасываться» после выезда за пределы страны.
По словам представителей Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, причина кроется в особенностях работы системы регистрации IMEI.
Если телефон был куплен до 25 мая 2025 года — даты вступления в силу новых правил — и в сети использовался только один IMEI, система могла не фиксировать второй идентификатор устройства.
При возвращении в Казахстан и активации местной SIM-карты система «обнаруживает» второй IMEI и автоматически формирует запрос на его верификацию.
«Если устройство было приобретено до вступления в силу правил регистрации и использовался только один IMEI, то после возвращения в Казахстан система фиксирует второй IMEI и требует его верификации», — пояснили в министерстве.
Для таких ситуаций предусмотрена упрощённая процедура верификации второго IMEI. Она бесплатна и полностью электронная.
Пройти её можно через приложение eGov mobile:
Открыть приложение и выбрать услугу «Верификация второго IMEI».
Убедиться, что первый IMEI уже включён в «белый список».
Ввести второй IMEI и подтвердить операцию.
После этого второй идентификатор автоматически привязывается к устройству, и телефон снова полностью функционирует без ограничений.
Министерство отдельно отметило, что упрощённый порядок действует не во всех случаях.
Он применяется только к одному и тому же устройству, где первый IMEI уже прошёл верификацию.
Если речь идёт о новом телефоне, верификация проходит по стандартной процедуре, с обязательным предоставлением документов, подтверждающих покупку.
Хотя внезапная необходимость повторной регистрации телефона после поездки за границу может вызвать раздражение, в большинстве случаев решение проблемы занимает буквально пару минут. Главное — использовать официальное приложение eGov mobile и следовать инструкциям министерства.
Комментарии1 комментарий(ев)