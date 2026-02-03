18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
03.02.2026, 09:09

Почему в Казахстане после поездки за границу ваш телефон вдруг «теряет память»

Новости Казахстана 0 675

Многие казахстанцы, вернувшись из зарубежных поездок, сталкиваются с неприятной неожиданностью: привычный телефон, который работал без сбоев, внезапно требует повторной верификации. Сообщения с просьбой подтвердить устройство приходят даже тем, кто купил гаджет до введения новых правил и уже зарегистрировал его ранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Tengri Life выяснил у Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, почему возникает эта проблема и как решить её буквально за несколько минут.

Что происходит с телефоном после возвращения

Читатели редакции сообщают, что на их номера WhatsApp приходят СМС с требованием повторной верификации. Проблема коснулась даже устройств, приобретённых до введения закона о регистрации телефонов:

«На телефоны, купленные до принятия закона о верификации, начали приходить СМС с просьбой пройти процедуру заново. А у тех, кто уже верифицировал устройство, после визита за границу снова появляется требование повторной проверки», — рассказал один из пользователей.

Таким образом, даже корректно зарегистрированные телефоны могут «сбрасываться» после выезда за пределы страны.

Почему система требует повторной верификации

По словам представителей Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, причина кроется в особенностях работы системы регистрации IMEI.

Если телефон был куплен до 25 мая 2025 года — даты вступления в силу новых правил — и в сети использовался только один IMEI, система могла не фиксировать второй идентификатор устройства.

При возвращении в Казахстан и активации местной SIM-карты система «обнаруживает» второй IMEI и автоматически формирует запрос на его верификацию.

«Если устройство было приобретено до вступления в силу правил регистрации и использовался только один IMEI, то после возвращения в Казахстан система фиксирует второй IMEI и требует его верификации», — пояснили в министерстве.

Как быстро решить проблему

Для таких ситуаций предусмотрена упрощённая процедура верификации второго IMEI. Она бесплатна и полностью электронная.

Пройти её можно через приложение eGov mobile:

  1. Открыть приложение и выбрать услугу «Верификация второго IMEI».

  2. Убедиться, что первый IMEI уже включён в «белый список».

  3. Ввести второй IMEI и подтвердить операцию.

После этого второй идентификатор автоматически привязывается к устройству, и телефон снова полностью функционирует без ограничений.

Важные нюансы упрощённой процедуры

Министерство отдельно отметило, что упрощённый порядок действует не во всех случаях.

  • Он применяется только к одному и тому же устройству, где первый IMEI уже прошёл верификацию.

  • Если речь идёт о новом телефоне, верификация проходит по стандартной процедуре, с обязательным предоставлением документов, подтверждающих покупку.

Заключение

Хотя внезапная необходимость повторной регистрации телефона после поездки за границу может вызвать раздражение, в большинстве случаев решение проблемы занимает буквально пару минут. Главное — использовать официальное приложение eGov mobile и следовать инструкциям министерства.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если телефон не работает, то как я смогу войти в приложение eGov mobile.
03.02.2026, 04:32
