03.02.2026, 10:03

Из Казахстана нелегально вывезли миллиарды тенге за границу

Новости Казахстана 0 638

В Карагандинской области выявлена масштабная незаконная эксплуатация природных ресурсов, повлекшая за собой многомиллиардные убытки для государства. Специализированная природоохранная прокуратура раскрыла схему вывоза полезных ископаемых за пределы страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Четыре года добычи без лицензии

Прокуратура сообщила, что расследование велось специальными прокурорами, которые установили факты незаконной добычи железной руды одним из предприятий региона.

По информации ведомства, компания действовала на протяжении четырёх лет без соответствующей лицензии и осуществляла экспорт добытого ресурса за границу.

Ущерб государству исчисляется миллиардами

Сумма ущерба, причинённого государству, составляет более 2 миллиардов тенге. Нарушение коснулось не только экономической безопасности страны, но и подорвало контроль над стратегически важными ресурсами.

Задержаны подозреваемые, арестовано имущество

В результате расследования трое подозреваемых были взяты под стражу. Кроме того, имущества на сумму свыше 500 миллионов тенге было арестовано, чтобы компенсировать часть ущерба.

Дело передано в суд

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Специалисты отмечают, что данный случай стал наглядным примером необходимости усиления контроля за добычей и экспортом природных ресурсов в Казахстане.

1
0
3
Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Такие наивные типа " Ой мы не знали"
03.02.2026, 13:16
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Пошумят и через пол года отпустят. Это уже отработанный вариант.
03.02.2026, 05:54
