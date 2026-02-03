Арест до 50 суток: за какое правонарушение казахстанцам грозит лишение свободы – официальное разъяснение МВД

Министерство внутренних дел Казахстана (МВД) 3 февраля 2026 года выпустило официальное разъяснение, в котором подробно рассказало о нарушениях, за которые гражданам страны может грозить лишение свободы. Ведомство напоминает, что закон защищает личную жизнь и безопасность каждого казахстанца, а нарушения этих прав могут иметь серьезные последствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Личная жизнь под охраной закона

МВД акцентирует внимание на том, что любое преследование, навязчивое внимание или попытки систематического контроля другого человека без его согласия квалифицируются как преступление. В пресс-релизе ведомства отмечается:

«Повторные звонки, отправка сообщений, отслеживание через социальные сети, а также преследование человека против его воли являются сталкингом и наносят серьезный вред личной безопасности и психологическому состоянию».

Таким образом, даже, казалось бы, «безобидные» действия могут рассматриваться как уголовно наказуемое поведение.

Что говорит закон о сталкинге

В Казахстане сталкинг регулируется статьей 115-1 Уголовного кодекса. Закон предусматривает конкретные меры ответственности:

Штраф до 200 месячных расчетных показателей;

Общественные работы на срок до 200 часов;

Арест сроком до 50 суток.

МВД подчеркивает, что наказание зависит от тяжести нарушения и характера действий обидчика.

Как защитить себя

Если гражданин сталкивается с навязчивым вниманием, преследованием или систематическим домогательством, МВД рекомендует немедленно обращаться к правоохранительным органам:

Телефон экстренной помощи: 102;

Личный визит в ближайший отдел полиции.

Своевременное обращение помогает не только привлечь нарушителя к ответственности, но и обеспечить личную безопасность.

Итог

МВД Казахстана напоминает: закон стоит на стороне каждого гражданина. Преследование, навязчивое наблюдение и домогательства — это не «игра» и не «мелкая шутка», а серьёзное нарушение, которое может обернуться арестом до 50 суток.