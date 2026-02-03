18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
03.02.2026, 10:57

Арест до 50 суток: за какое правонарушение казахстанцам грозит лишение свободы – официальное разъяснение МВД

Новости Казахстана 0 580

Министерство внутренних дел Казахстана (МВД) 3 февраля 2026 года выпустило официальное разъяснение, в котором подробно рассказало о нарушениях, за которые гражданам страны может грозить лишение свободы. Ведомство напоминает, что закон защищает личную жизнь и безопасность каждого казахстанца, а нарушения этих прав могут иметь серьезные последствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Личная жизнь под охраной закона

МВД акцентирует внимание на том, что любое преследование, навязчивое внимание или попытки систематического контроля другого человека без его согласия квалифицируются как преступление. В пресс-релизе ведомства отмечается:

«Повторные звонки, отправка сообщений, отслеживание через социальные сети, а также преследование человека против его воли являются сталкингом и наносят серьезный вред личной безопасности и психологическому состоянию».

Таким образом, даже, казалось бы, «безобидные» действия могут рассматриваться как уголовно наказуемое поведение.

Что говорит закон о сталкинге

В Казахстане сталкинг регулируется статьей 115-1 Уголовного кодекса. Закон предусматривает конкретные меры ответственности:

  • Штраф до 200 месячных расчетных показателей;

  • Общественные работы на срок до 200 часов;

  • Арест сроком до 50 суток.

МВД подчеркивает, что наказание зависит от тяжести нарушения и характера действий обидчика.

Как защитить себя

Если гражданин сталкивается с навязчивым вниманием, преследованием или систематическим домогательством, МВД рекомендует немедленно обращаться к правоохранительным органам:

  • Телефон экстренной помощи: 102;

  • Личный визит в ближайший отдел полиции.

Своевременное обращение помогает не только привлечь нарушителя к ответственности, но и обеспечить личную безопасность.

Итог

МВД Казахстана напоминает: закон стоит на стороне каждого гражданина. Преследование, навязчивое наблюдение и домогательства — это не «игра» и не «мелкая шутка», а серьёзное нарушение, которое может обернуться арестом до 50 суток.

