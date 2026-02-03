Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей

В Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области произошли кадровые изменения: руководитель ведомства Серик Сапиев и его заместитель Даурен Есимханов освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата региона, передает Lada.kz.

Причина увольнения

На сайте акимата указано, что Сапиев и Есимханов освобождены по собственному желанию. Официальное заявление звучит следующим образом:

«В Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области по собственному желанию освобождены от занимаемых должностей руководитель ведомства Серик Сапиев и его заместитель Даурен Есимханов».

Однако в СМИ ранее появилась информация о конфликте между двумя руководителями. В сети распространилось видео, на котором, как утверждают пользователи, зафиксирована потасовка между Сапиевым и Есимхановым.

Реакция полиции

По данным правоохранительных органов, к полиции обратился 42-летний житель Караганды с заявлением о побоях. Именно столько лет на момент инцидента было Серик Сапиеву.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Дальнейшее расследование продолжается.

Биографии и спортивные достижения

Серик Сапиев известен в мире спорта как:

Олимпийский чемпион по боксу XXX летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Его заместитель, Даурен Есимханов, является:

Чемпионом Азии и мира по самбо.

Ранее, летом 2025 года, с ним проводились беседы по вопросам соблюдения этических норм в спортивной деятельности.

Комментарии экспертов и руководителей

Айдар Махметов, советник президента Азиатского союза дзюдо и президент Федерации дзюдо Астаны, заявил, что переговорил с Сапиевым. Он уточнил, что сведения о якобы физическом конфликте не соответствуют действительности.

Сами участники конфликта также дали комментарии:

Серик Сапиев объяснил причины произошедшего и подтвердил, что в управлении назначена служебная проверка.

Даурен Есимханов высказал свою позицию по инциденту.

В обсуждение ситуации включился и Ербол Мырзабосынов, глава Министерства туризма и спорта, который прокомментировал произошедшее и отметил важность объективного расследования.

Итоги

Ситуация остаётся под контролем акимата и правоохранительных органов. Назначена служебная проверка, которая должна установить обстоятельства произошедшего и определить дальнейшие шаги.