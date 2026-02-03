Казахстанская авиакомпания меняет требования к ручной клади с 1 марта

С 1 марта 2026 года казахстанская авиакомпания FlyArystan вводит новые правила перевозки ручной клади. Главное нововведение — увеличение допустимого веса бесплатной ручной клади : теперь пассажирам разрешено брать с собой на борт до 7 килограммов вместо ранее действовавших 5, сообщает Lada.kz.

Фото: air-mediterranean.com

Какие изменения ждут пассажиров

Изменение ориентировано прежде всего на путешественников, которые предпочитают летать без зарегистрированного багажа и ограничиваются только ручной кладью.

Размеры ручной клади остаются прежними

Несмотря на увеличение допустимого веса, габариты ручной клади не изменились. Как и прежде, сумка или рюкзак должны соответствовать установленным параметрам — 56×23×36 сантиметров.

Таким образом, пассажирам важно учитывать не только вес, но и размеры багажа, чтобы он без проблем размещался в салоне самолета и соответствовал требованиям авиакомпании.

С какого момента действуют новые правила

Новые нормы вступают в силу с 1 марта 2026 года и распространяются на все авиабилеты FlyArystan, оформленные на рейсы, выполняемые с этой даты, независимо от времени покупки билета.

В то же время рейсы, выполняемые до 28 февраля 2026 года включительно, будут обслуживаться по прежним требованиям — с нормой ручной клади до 5 килограммов на одного пассажира.

Почему было принято такое решение

В авиакомпании пояснили, что изменение правил стало результатом комплексного бизнес-анализа рынка. При принятии решения учитывались:

структура пассажирского спроса;

особенности операционных процессов;

опыт и практика других авиаперевозчиков.

По словам представителей FlyArystan, новые нормы лучше отражают реальные потребности пассажиров и актуальные тенденции рынка авиаперевозок.

Принцип одной единицы ручной клади сохраняется

Несмотря на увеличение допустимого веса, авиакомпания продолжает придерживаться принципа one-piece concept. Это означает, что пассажиру по-прежнему разрешено провозить одну единицу ручной клади, которая должна соответствовать установленным требованиям по весу и габаритам.

Как летают пассажиры на практике

Согласно статистике FlyArystan за 2024–2025 годы, примерно три из четырех пассажиров совершают перелеты, путешествуя только с минимальной ручной кладью и без зарегистрированного багажа. Именно на эту категорию клиентов и ориентировано новое решение авиаперевозчика.

Что это означает для пассажиров

Увеличение нормы бесплатной ручной клади делает перелеты более удобными и доступными. Пассажиры смогут взять с собой больше личных вещей, сократив дополнительные расходы и упростив подготовку к поездке, особенно при коротких перелетах и деловых поездках.