Серик Сапиев получил новую должность в Министерстве туризма и спорта РК

Бывший олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев получил новую должность в Министерстве туризма и спорта Казахстана (МТС РК) после недавнего увольнения с региональной должности, связанного со скандальным инцидентом. Об этом официально сообщила пресс-служба ведомства, передает Lada.kz.
Согласно пресс-релизу МТС РК, Серик Сапиев назначен внештатным советником министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова. В его обязанности входит координация спортивного блока штаба по подготовке к летним XX Азиатским играм, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японских городах Айти и Нагоя.
Пресс-служба уточняет, что данное назначение проведено в рамках системы ротации, предусмотренной новой редакцией Закона РК «О физической культуре и спорте», вступившей в силу в 2025 году.
В состав организационного штаба включены:
представители Министерства туризма и спорта РК;
руководители национальных спортивных федераций;
ветераны спортивной отрасли Казахстана.
Пресс-служба ведомства отмечает, что задача штаба заключается в детальной проработке всех этапов подготовки к Азиаде и обеспечении своевременного выполнения поставленных задач на высоком уровне.
Летние Азиатские игры 2026 года охватывают 41 вид спорта, в рамках которых будет разыграно 460 комплектов медалей по 68 дисциплинам:
217 медалей – среди мужчин;
204 медали – среди женщин;
39 медалей – в смешанных категориях.
Программа соревнований включает олимпийские, неолимпийские и традиционные азиатские виды спорта.
Серик Сапиев известен как:
Олимпийский чемпион Лондонских игр 2012 года по боксу;
Победитель летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу;
Бывший депутат Мажилиса Парламента РК;
Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК;
Руководитель регионального управления спорта;
Президент Национального сурдлимпийского комитета РК.
Его спортивная и управленческая карьера делает Сапиева одним из ключевых экспертов в казахстанском спорте, что стало важным фактором при назначении в штаб подготовки к Азиаде.
Комментарии1 комментарий(ев)