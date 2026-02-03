18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.02.2026, 13:40

Серик Сапиев получил новую должность в Министерстве туризма и спорта РК

Новости Казахстана

Бывший олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев получил новую должность в Министерстве туризма и спорта Казахстана (МТС РК) после недавнего увольнения с региональной должности, связанного со скандальным инцидентом. Об этом официально сообщила пресс-служба ведомства, передает Lada.kz. 

Серик Сапиев, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2026 12:48 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Серик Сапиев, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2026 12:48 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Назначение Серика Сапиева

Согласно пресс-релизу МТС РК, Серик Сапиев назначен внештатным советником министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова. В его обязанности входит координация спортивного блока штаба по подготовке к летним XX Азиатским играм, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японских городах Айти и Нагоя.

Пресс-служба уточняет, что данное назначение проведено в рамках системы ротации, предусмотренной новой редакцией Закона РК «О физической культуре и спорте», вступившей в силу в 2025 году.

Состав штаба и задачи

В состав организационного штаба включены:

  • представители Министерства туризма и спорта РК;

  • руководители национальных спортивных федераций;

  • ветераны спортивной отрасли Казахстана.

Пресс-служба ведомства отмечает, что задача штаба заключается в детальной проработке всех этапов подготовки к Азиаде и обеспечении своевременного выполнения поставленных задач на высоком уровне.

Летние Азиатские игры 2026 года охватывают 41 вид спорта, в рамках которых будет разыграно 460 комплектов медалей по 68 дисциплинам:

  • 217 медалей – среди мужчин;

  • 204 медали – среди женщин;

  • 39 медалей – в смешанных категориях.

Программа соревнований включает олимпийские, неолимпийские и традиционные азиатские виды спорта.

Биография и достижения Серика Сапиева

Серик Сапиев известен как:

  • Олимпийский чемпион Лондонских игр 2012 года по боксу;

  • Победитель летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу;

  • Бывший депутат Мажилиса Парламента РК;

  • Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК;

  • Руководитель регионального управления спорта;

  • Президент Национального сурдлимпийского комитета РК.

Его спортивная и управленческая карьера делает Сапиева одним из ключевых экспертов в казахстанском спорте, что стало важным фактором при назначении в штаб подготовки к Азиаде.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ареке
Ареке
Это КЗ убрали с одного приютили в другое место)))
03.02.2026, 12:27
