Казахстан готовит официальный список оффшорных зон

Национальный Банк Республики Казахстан инициировал новый проект постановления, который может существенно изменить подход к оффшорным зонам. Документ под названием «Об утверждении перечня оффшорных зон» уже вынесен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube

Почему этот список важен

Проект постановления разрабатывается с одной главной целью: противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию опасных действий, включая терроризм и распространение оружия массового уничтожения.

Финансовая непрозрачность оффшорных зон долгое время использовалась для сокрытия реальных бенефициаров компаний и счетов. Казахстан стремится закрыть лазейки и повысить прозрачность международных финансовых операций.

Что такое оффшорные зоны по версии Казахстана

Согласно проекту, оффшорными зонами признаются страны и территории, где финансовые операции проводятся без обязательного раскрытия информации о бенефициарных собственниках. Иными словами, это юрисдикции, где можно вести бизнес и хранить средства так, чтобы государственные органы не знали, кто стоит за деньгами.

Публичное обсуждение и возможность влияния

Проект постановления доступен для обсуждения до 17 февраля 2026 года. Каждый желающий может оставить комментарии и замечания на портале «Открытые НПА». Это значит, что эксперты, предприниматели и общественность имеют шанс повлиять на окончательный перечень стран, которые Казахстан официально признает оффшорными.

Итог

С принятием нового перечня оффшорных зон Казахстан делает шаг к усилению финансовой прозрачности и безопасности. Этот проект постановления может серьезно изменить правила работы с международными финансами, а значит — коснуться как бизнеса, так и обычных граждан, ведущих операции за рубежом.