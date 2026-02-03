18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.02.2026, 14:36

Один звонок в Казахстане превратился в финансовую катастрофу

Новости Казахстана 0 752

В Сатпаеве зафиксирован редкий, но крайне опасный случай интернет-мошенничества с использованием популярного мессенджера WhatsApp. Инцидент привлек внимание полиции Улытау и вызвал волну тревоги среди местных жителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: dailysabah.com
Фото: dailysabah.com

По информации пресс-службы Департамента полиции области Улытау, неизвестный злоумышленник связался с казахстанкой, представившись сотрудником службы связи. Мошенник сообщил о необходимости продления договора на домашний телефон и интернет.

«В ходе разговора злоумышленник завоевал доверие женщины. Под предлогом оформления "льготной карты" для пенсионеров он получил её персональные данные», — уточнили в пресс-службе.

Далее мошенник, используя пока неустановленный способ, обеспечил удалённый доступ к мобильному телефону потерпевшей. После этого через банковские приложения были проведены переводы денежных средств с её счетов. В результате с двух счетов женщины было незаконно списано более 1,8 млн тенге.

Полиция начала масштабное расследование

Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к оперативно-розыскным и следственным мероприятиям. Основная задача — установить личность подозреваемого и задержать его.

«Финансовые операции проверяются, сведения о подозрительных транзакциях внесены в специализированную антифрод-систему», — подчеркнули в ДП Улытау.

Правила безопасности в цифровом пространстве

Полиция призывает казахстанцев проявлять максимальную бдительность:

  • Не доверять звонкам и сообщениям от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками банков, организаций связи или государственных органов.

  • Никогда не передавать свои персональные данные и реквизиты банковских счетов по телефону или через мессенджеры.

  • При малейших сомнениях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Специалисты отмечают, что подобные схемы мошенничества становятся всё более изощрёнными, поэтому осторожность в цифровом пространстве сегодня — это не рекомендация, а жизненная необходимость.

