03.02.2026, 15:45

Очень серьёзная история: что банки Казахстана прятали от государства

Новости Казахстана 0 774

Недавняя проверка трансграничных операций казахстанских банков, инициированная после обнаружения транзита средств сомнительного происхождения через один из неназванных банков, вызвала широкий резонанс. Политолог и обозреватель Газиз Абишев назвал случившееся «очень серьёзной историей» и объяснил, что за этим стоят не только финансовые риски, но и геополитические вызовы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По его словам, Казахстан в текущей глобальной ситуации вынужден вести крайне деликатную политику, чтобы минимизировать потенциальный ущерб от международной нестабильности.

Геополитическая игра и финансовые каналы

Абишев отмечает, что современный мир переживает «войну всех против всех», в которой первостепенное внимание уделяется каналам передачи капиталов. Одни государства ищут и накладывают санкции, другие — пытаются их обойти. В этом контексте Казахстан занимает нейтральную позицию, стремясь укреплять свой суверенитет, развивать экономику и повышать благосостояние граждан, подчеркнул эксперт.

«Наблюдать за уличной дракой лучше всего из окна комфортной квартиры», — иронично отметил Абишев, описывая стратегическую дистанцию, которую держит страна.

Конфликт интересов: прибыль банков против национальных интересов

Политолог обратил внимание на то, что казахстанские банки, несмотря на неоднократные призывы правительства, часто ставят прибыль выше интересов государства.

«Банки медленно кредитуют бизнес, ссылаясь на высокие ставки Национального банка, но мгновенно подключаются к схемам с крупными финансовыми потоками и высокой маржой. Логика бизнеса понятна, но иногда она способна нанести серьёзный ущерб всей стране», — пояснил Абишев.

Он отметил, что в таких ситуациях официальная власть строго соблюдает международные обязательства, в то время как частные банки «гоняют миллиарды долларов туда-сюда», не задумываясь о последствиях для экономики и внешнеполитического имиджа Казахстана.

Жёсткая реакция государства

Абишев подчеркнул, что Казахстан готов сотрудничать со всеми партнёрами, но строго реагирует на нарушения международных обязательств. Стратегическая линия президента Токаева заключается в том, чтобы выполнять международные договорённости даже в ущерб отношениям с соседними странами и финансовой выгоде отечественных банков.

В случаях, когда представители крупного бизнеса или лояльные к ним чиновники регуляторных органов недооценивают риски, президент лично вмешивается, чтобы навести порядок и предотвратить возможный кризис.

