Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
03.02.2026, 16:31

Названы нарушения в Казахстане, за которые лишают водительских прав навсегда: полный список

Новости Казахстана

В Казахстане лишение водительского удостоверения — это не просто административная мера, а иногда реальное наказание с долгосрочными последствиями. Законодательство РК предусматривает 34 основания для лишения прав - от временных до пожизненных. В некоторых случаях нарушения сочетаются с арестом или уголовной ответственностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Административные нарушения: когда права отбирают на годы

1. Проблемы с госномерами (ст. 590 КоАП РК)

  • Повторное управление авто без госномеров — лишение прав на 1 год.
    Особенно касается автомобилей с иностранной регистрацией; после легализации в 2023 году нарушителей стало меньше, но они есть.

  • Поддельные или закрытые номера — административный арест до 5 суток и лишение прав на 1 год.

  • Для тех, к кому арест не применяется — штраф 173 000 тенге и лишение прав на год.

2. Выезд на встречку (ст. 596 КоАП РК)

  • Простой выезд на встречку — лишение на 6 месяцев.

  • Если нарушение повлекло ущерб имуществу — лишение на 9 месяцев.

3. Создание аварийной обстановки (ст. 606 КоАП РК)

  • Повторное нарушение в течение года — лишение прав на 6 месяцев.

4. Нарушения на железнодорожных переездах (ст. 607 КоАП РК)

  • Выезд при закрытом шлагбауме или вне переезда — лишение на 6 месяцев.

  • Если это привело к аварии — лишение на 9 месяцев.

5. Вождение в нетрезвом виде (ст. 608 КоАП РК)

  • Алкоголь, наркотики, токсикоманы — арест до 15 суток и лишение прав на 7 лет.

  • С причинением вреда или повторно — срок лишения увеличивается до 9 лет и арест до 25 суток.

6. Побег с места ДТП (ст. 611 КоАП РК)

  • Оставление места аварии — штраф 216 250 тенге или лишение прав на 1 год.

7. Неподчинение полиции (ст. 613 КоАП РК)

  • Повторное игнорирование требований — арест до 5 суток и лишение прав на год.

  • Отказ от проверки на алкоголь или наркотики — арест до 15 суток и лишение прав на 8 лет.

  • Повторный отказ — арест 20 суток и лишение прав на 9 лет.

Уголовные нарушения: когда лишение прав становится пожизненным

1. ДТП с пострадавшими или смертельным исходом (ст. 345 УК РК)

  • Средний вред здоровью — лишение до 2 лет.

  • Тяжкий вред — лишение прав до 3 лет и возможность ограничения свободы.

  • Смерть человека — лишение до 5 лет.

  • Смерть двух и более лиц — лишение до 10 лет.

2. Аварии в нетрезвом виде (ст. 345-1 УК РК)

  • Средний вред здоровью — лишение прав на 10 лет.

  • Тяжкий вред — лишение прав на 10 лет.

  • Смерть одного человека — лишение прав на 10 лет.

  • Смерть двух и более лиц — пожизненное лишение прав.

3. Передача руля запрещённым лицам (ст. 346 УК РК)

  • Передача авто человеку без прав или в нетрезвом виде — штраф до 21,6 млн тенге, лишение прав пожизненно.

  • С причинением вреда имуществу или здоровью — лишение прав пожизненно с лишением свободы на 4–10 лет в зависимости от тяжести.

4. Побег с места тяжкого ДТП (ст. 347 УК РК)

  • Оставление места аварии с тяжкими последствиями — лишение прав на срок до 3 лет или более, в сочетании с штрафами и исправительными работами.

5. Допуск водителя без категории к управлению авто (ст. 349 УК РК)

  • Тяжкий вред здоровью — лишение прав до 3 лет.

  • Смерть одного человека — лишение до 3 лет.

  • Смерть двух и более лиц — лишение до 5 лет.

Итог: почему казахстанцам стоит быть осторожными

Лишение прав в Казахстане — это не только штрафы и временные ограничения. Нарушения ПДД могут повлечь административный арест, уголовную ответственность и даже пожизненное лишение водительских прав. Особенно серьёзно законодательство относится к:

  • вождению в нетрезвом виде;

  • авариям с пострадавшими;

  • побегу с места ДТП;

  • передаче управления запрещённым лицам.

Даже небольшая неосторожность на дороге может превратиться в годы лишения свободы и запрет на вождение. Закон и безопасность на дорогах — не пустые слова, а реальные ограничения для каждого водителя в Казахстане.

