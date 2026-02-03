Названы нарушения в Казахстане, за которые лишают водительских прав навсегда: полный список

В Казахстане лишение водительского удостоверения — это не просто административная мера, а иногда реальное наказание с долгосрочными последствиями. Законодательство РК предусматривает 34 основания для лишения прав - от временных до пожизненных. В некоторых случаях нарушения сочетаются с арестом или уголовной ответственностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Повторное управление авто без госномеров — лишение прав на 1 год.
Особенно касается автомобилей с иностранной регистрацией; после легализации в 2023 году нарушителей стало меньше, но они есть.
Поддельные или закрытые номера — административный арест до 5 суток и лишение прав на 1 год.
Для тех, к кому арест не применяется — штраф 173 000 тенге и лишение прав на год.
Простой выезд на встречку — лишение на 6 месяцев.
Если нарушение повлекло ущерб имуществу — лишение на 9 месяцев.
Повторное нарушение в течение года — лишение прав на 6 месяцев.
Выезд при закрытом шлагбауме или вне переезда — лишение на 6 месяцев.
Если это привело к аварии — лишение на 9 месяцев.
Алкоголь, наркотики, токсикоманы — арест до 15 суток и лишение прав на 7 лет.
С причинением вреда или повторно — срок лишения увеличивается до 9 лет и арест до 25 суток.
Оставление места аварии — штраф 216 250 тенге или лишение прав на 1 год.
Повторное игнорирование требований — арест до 5 суток и лишение прав на год.
Отказ от проверки на алкоголь или наркотики — арест до 15 суток и лишение прав на 8 лет.
Повторный отказ — арест 20 суток и лишение прав на 9 лет.
Средний вред здоровью — лишение до 2 лет.
Тяжкий вред — лишение прав до 3 лет и возможность ограничения свободы.
Смерть человека — лишение до 5 лет.
Смерть двух и более лиц — лишение до 10 лет.
Средний вред здоровью — лишение прав на 10 лет.
Тяжкий вред — лишение прав на 10 лет.
Смерть одного человека — лишение прав на 10 лет.
Смерть двух и более лиц — пожизненное лишение прав.
Передача авто человеку без прав или в нетрезвом виде — штраф до 21,6 млн тенге, лишение прав пожизненно.
С причинением вреда имуществу или здоровью — лишение прав пожизненно с лишением свободы на 4–10 лет в зависимости от тяжести.
Оставление места аварии с тяжкими последствиями — лишение прав на срок до 3 лет или более, в сочетании с штрафами и исправительными работами.
Тяжкий вред здоровью — лишение прав до 3 лет.
Смерть одного человека — лишение до 3 лет.
Смерть двух и более лиц — лишение до 5 лет.
Лишение прав в Казахстане — это не только штрафы и временные ограничения. Нарушения ПДД могут повлечь административный арест, уголовную ответственность и даже пожизненное лишение водительских прав. Особенно серьёзно законодательство относится к:
вождению в нетрезвом виде;
авариям с пострадавшими;
побегу с места ДТП;
передаче управления запрещённым лицам.
Даже небольшая неосторожность на дороге может превратиться в годы лишения свободы и запрет на вождение. Закон и безопасность на дорогах — не пустые слова, а реальные ограничения для каждого водителя в Казахстане.
