Названы нарушения в Казахстане, за которые лишают водительских прав навсегда: полный список

В Казахстане лишение водительского удостоверения — это не просто административная мера, а иногда реальное наказание с долгосрочными последствиями. Законодательство РК предусматривает 34 основания для лишения прав - от временных до пожизненных. В некоторых случаях нарушения сочетаются с арестом или уголовной ответственностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.