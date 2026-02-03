Казахский язык закреплен как государственный: проект новой Конституции исключает любые сомнения

В проекте новой Конституции Казахстана однозначно закреплен статус казахского языка как государственного. Эта норма была подтверждена Жандосом Шаймардановым, директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Статус государственного языка в новой Конституции

— «Ряд граждан выразил обеспокоенность вопросом статуса государственного языка. Однако хочу подчеркнуть: проект Конституции четко закрепляет казахский язык как государственный», — отметил эксперт.

Общественные предложения и участие граждан

Жандос Шаймарданов также подчеркнул, что процесс подготовки Конституции остается открытым для предложений граждан. Все обращения и предложения по вопросам Конституционной реформы продолжают поступать через платформу e-Өтініш, что позволяет учитывать мнение общества на всех этапах работы.

Прозрачность работы Конституционной комиссии

Комиссия по подготовке новой Конституции уже провела шесть заседаний, все они были открытыми и транслировались в прямом эфире. Работа комиссии широко освещалась СМИ, что обеспечило максимальную информированность общества о ходе реформы.

31 января был опубликован проект новой Конституции Казахстана, что стало важным шагом на пути к обновлению Основного закона страны.