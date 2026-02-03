Казахстан готовится к запуску принципиально нового для страны проекта с инвестицией $7,8 млрд

Это добычи сложноизвлекаемого, или нетрадиционного, газа. Инициатором выступает китайский инвестор Geo-Jade Petroleum Corporation, который уже подписал с казахстанской стороной соглашение о сотрудничестве и сопровождении проекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik

Новый тип добычи: ставка на нетрадиционный газ

Речь идет о высокорискованной разработке месторождения Созак, расположенного в Кызылординской области. Это направление ранее практически не развивалось в Казахстане, поскольку требует уникальных технологий и значительных инвестиций.

Миллиардные вложения и долгосрочные планы

Как сообщил председатель правления Kazakh Invest Султангали Кинжакулов, общий объем инвестиций в проект может достичь $7,8 млрд. При этом ожидаемые запасы газа оцениваются почти в 1 трлн кубометров, что делает проект одним из самых масштабных в газовой отрасли страны.

В настоящее время проект находится на стадии доразведки. Этот этап продлится как минимум до конца текущего года и, не исключено, частично перейдет на следующий. Только на геологоразведочные работы инвесторы планируют направить около $250 млн.

Международный консорциум и уникальные технологии

Проект реализуется в формате консорциума, в который входят компании из Китая и Катара. По словам главы Kazakh Invest, технологии добычи такого газа сегодня доступны лишь двум государствам в мире — США и Китаю.

При этом инвестор взял на себя обязательство не только применять эти технологии, но и делиться ими с казахстанской стороной, что может стать серьезным шагом в развитии отечественной газовой отрасли.

Проект до 2045 года и тысячи рабочих мест

Ожидается, что месторождение будет разрабатываться примерно до 2045 года. За этот период совокупные налоговые поступления в бюджет могут составить до $5 млрд.

Проект также имеет значимый социально-экономический эффект. На первом этапе планируется создание около 2 тыс. рабочих мест, а после выхода на промышленную добычу их количество может вырасти до 5–7 тыс. При этом, согласно соглашению, 90% персонала составят местные жители.

Не только сланец: что будут добывать на Созаке

Несмотря на распространенное мнение, проект не ограничивается добычей сланцевого газа. Как подчеркнул Султангали Кинжакулов, месторождение Созак содержит различные виды газа, что расширяет потенциал его промышленного использования.

Куда пойдет газ: экспорт или внутренний рынок

Один из ключевых вопросов — распределение добываемого ресурса. Рассматривается несколько сценариев. В одном из них часть газа, возможно до половины, будет направляться на внутренний рынок Казахстана, а оставшийся объем — на экспорт.

Также обсуждается вариант, при котором весь добытый газ будет поставляться внутри страны. В этом случае возможным продолжением проекта может стать строительство газохимического комплекса, что позволит создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Окончательное решение будет зависеть от ценовых условий и параметров соглашения с инвестором, которое может быть оформлено по принципу раздела продукции.

Без нагрузки на бюджет и с гарантией для государства

Отдельно подчеркивается, что проект не потребует бюджетных средств. Все финансовые риски берет на себя инвестор.

В то же время в случае успешного подтверждения запасов и выхода проекта на полную мощность государство получает доступ к значительным объемам газа, налоговые поступления и новые рабочие места, не вкладывая собственные средства.

Экспорт в Китай остается в планах

Со своей стороны председатель правления Geo-Jade Petroleum Corporation Чень Хуаньлон отметил, что часть добытого газа может быть экспортирована в Китай, однако параллельно рассматриваются поставки на внутренний рынок Казахстана. Конкретные объемы будут определены по итогам переговоров и технической оценки проекта.