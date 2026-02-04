Понятно и подробно: как изменили налог на транспорт в Казахстане (видео)

Вступление в силу нового налогового кодекса в Казахстане привнесло изменения в обязанности автовладельцев. Теперь расчёт транспортного налога стал немного иным, а правила — более прозрачными. Об этом kolesa.kz подробно рассказали в свежем выпуске на YouTube, где шаг за шагом объяснили, что именно ждёт владельцев машин и как правильно посчитать сумму платежа, сообщает Lada.kz.
С принятием обновлённого кодекса автовладельцы столкнулись с рядом изменений:
Пересмотр ставок налога: размеры платежей теперь зависят не только от мощности двигателя, но и от экологического класса автомобиля и возраста машины.
Уточнение категорий транспорта: для легковых автомобилей, грузовиков и спецтехники введены отдельные расчётные формулы.
Возможность льгот: владельцы электромобилей, гибридов и некоторых категорий инвалидов могут рассчитывать на снижение или полное освобождение от налога.
В видео подробно показано, как легко и быстро вычислить налог без помощи специалистов:
Определите категорию автомобиля — легковой, грузовой, спецтехника.
Уточните мощность двигателя — в лошадиных силах или киловаттах.
Учтите экологический класс — чем современнее автомобиль, тем ниже налог.
Примените возрастной коэффициент — для старых машин ставка выше, для новых — ниже.
Сложите все показатели по формуле — и получите сумму к оплате.
Такой пошаговый подход позволяет автовладельцу самостоятельно проверять свои расчёты и планировать бюджет.
Эксперты отмечают, что обновлённый налоговый кодекс делает систему более справедливой:
стимулирует переход на современные и экологичные автомобили;
упрощает контроль и расчёты для государственных органов;
снижает вероятность ошибок при уплате налогов.
Таким образом, новое законодательство не только уточнило обязанности автовладельцев, но и сделало процесс прозрачным и понятным.
