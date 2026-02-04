Понятно и подробно: как изменили налог на транспорт в Казахстане (видео)

Вступление в силу нового налогового кодекса в Казахстане привнесло изменения в обязанности автовладельцев. Теперь расчёт транспортного налога стал немного иным, а правила — более прозрачными. Об этом kolesa.kz подробно рассказали в свежем выпуске на YouTube, где шаг за шагом объяснили, что именно ждёт владельцев машин и как правильно посчитать сумму платежа, сообщает Lada.kz.