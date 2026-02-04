18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.02.2026, 19:54

Понятно и подробно: как изменили налог на транспорт в Казахстане (видео)

Новости Казахстана 0 568

Вступление в силу нового налогового кодекса в Казахстане привнесло изменения в обязанности автовладельцев. Теперь расчёт транспортного налога стал немного иным, а правила — более прозрачными. Об этом kolesa.kz подробно рассказали в свежем выпуске на YouTube, где шаг за шагом объяснили, что именно ждёт владельцев машин и как правильно посчитать сумму платежа, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Новые правила: что важно знать автовладельцам

С принятием обновлённого кодекса автовладельцы столкнулись с рядом изменений:

  • Пересмотр ставок налога: размеры платежей теперь зависят не только от мощности двигателя, но и от экологического класса автомобиля и возраста машины.

  • Уточнение категорий транспорта: для легковых автомобилей, грузовиков и спецтехники введены отдельные расчётные формулы.

  • Возможность льгот: владельцы электромобилей, гибридов и некоторых категорий инвалидов могут рассчитывать на снижение или полное освобождение от налога.

Как рассчитать налог самостоятельно

В видео подробно показано, как легко и быстро вычислить налог без помощи специалистов:

  1. Определите категорию автомобиля — легковой, грузовой, спецтехника.

  2. Уточните мощность двигателя — в лошадиных силах или киловаттах.

  3. Учтите экологический класс — чем современнее автомобиль, тем ниже налог.

  4. Примените возрастной коэффициент — для старых машин ставка выше, для новых — ниже.

  5. Сложите все показатели по формуле — и получите сумму к оплате.

Такой пошаговый подход позволяет автовладельцу самостоятельно проверять свои расчёты и планировать бюджет.

Почему изменения важны

Эксперты отмечают, что обновлённый налоговый кодекс делает систему более справедливой:

  • стимулирует переход на современные и экологичные автомобили;

  • упрощает контроль и расчёты для государственных органов;

  • снижает вероятность ошибок при уплате налогов.

Таким образом, новое законодательство не только уточнило обязанности автовладельцев, но и сделало процесс прозрачным и понятным.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь