Индийская авиакомпания прекратила полеты в Казахстан

Индийская авиакомпания IndiGo объявила о временной отмене рейсов в Алматы. Информация опубликована на официальной странице перевозчика в социальной сети X. Ограничения будут действовать с 3 по 28 февраля включительно, сообщает Lada.kz.
В компании пояснили, что решение связано с развивающейся ситуацией в Иране, которая напрямую влияет на безопасность полетов. В целях защиты пассажиров и экипажей, а также для сохранения стабильной работы авиакомпании, в расписание были внесены вынужденные изменения.
Ограничения коснулись не только Казахстана. В указанный период IndiGo полностью отменяет рейсы по следующим маршрутам:
Алматы
Тбилиси
Баку
Ташкент
Таким образом, авиасообщение приостановлено сразу с несколькими ключевыми городами региона.
В IndiGo подчеркнули, что ситуация остается динамичной и находится под постоянным мониторингом. Все решения принимаются с учетом текущих рисков и рекомендаций по безопасности.
«Поскольку ситуация продолжает развиваться, наши планы находятся под регулярным контролем. О любых дальнейших изменениях мы будем оперативно информировать пассажиров через официальные каналы связи», — говорится в заявлении авиакомпании.
Перевозчик выразил благодарность пассажирам за терпение и понимание, отметив, что любые новости о возможном возобновлении рейсов или продлении ограничений будут публиковаться заранее и официально.
