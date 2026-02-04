18+
04.02.2026, 06:39

Индийская авиакомпания прекратила полеты в Казахстан

Новости Казахстана 0 597

Индийская авиакомпания IndiGo объявила о временной отмене рейсов в Алматы. Информация опубликована на официальной странице перевозчика в социальной сети X. Ограничения будут действовать с 3 по 28 февраля включительно, сообщает Lada.kz. 

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Причина — напряженная ситуация на Ближнем Востоке

В компании пояснили, что решение связано с развивающейся ситуацией в Иране, которая напрямую влияет на безопасность полетов. В целях защиты пассажиров и экипажей, а также для сохранения стабильной работы авиакомпании, в расписание были внесены вынужденные изменения.

Под отмену попали сразу несколько направлений

Ограничения коснулись не только Казахстана. В указанный период IndiGo полностью отменяет рейсы по следующим маршрутам:

  • Алматы

  • Тбилиси

  • Баку

  • Ташкент

Таким образом, авиасообщение приостановлено сразу с несколькими ключевыми городами региона.

Авиакомпания следит за развитием событий

В IndiGo подчеркнули, что ситуация остается динамичной и находится под постоянным мониторингом. Все решения принимаются с учетом текущих рисков и рекомендаций по безопасности.

«Поскольку ситуация продолжает развиваться, наши планы находятся под регулярным контролем. О любых дальнейших изменениях мы будем оперативно информировать пассажиров через официальные каналы связи», — говорится в заявлении авиакомпании.

Пассажирам пообещали своевременные обновления

Перевозчик выразил благодарность пассажирам за терпение и понимание, отметив, что любые новости о возможном возобновлении рейсов или продлении ограничений будут публиковаться заранее и официально.

0
0
0
