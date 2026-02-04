АО «Казтелерадио» предупредило об отключениях в эфире

5 февраля с 03:00 до 17:00 казахстанцы могут столкнуться с временными перебоями в работе телевидения и радио, предупреждает АО «Казтелерадио», сообщает Lada.kz.
По информации компании, работы запланированы с 03:00 до 17:00 и будут проводиться строго по утвержденному графику. В это время возможны кратковременные перебои в трансляции любимых каналов и радиостанций.
В ходе технического обслуживания могут возникнуть перерывы в работе:
Спутниковое телевидение «OTAU TV»;
Эфирное цифровое телерадиовещание;
Аналоговое вещание;
Передача данных и телефония.
АО «Казтелерадио» отмечает, что такие профилактические работы необходимы для поддержания стабильной работы сетей и предотвращения неполадок в будущем.
Для жителей страны это значит:
заранее скачать интересные программы или фильмы;
предусмотреть альтернативные источники информации, такие как интернет или мобильные приложения радиостанций;
быть готовыми к кратковременной «тишине» в эфире.
Хотя перебои будут временными, казахстанцам рекомендуется учитывать график профилактических работ и планировать свои медиапросмотры заранее. Так, 5 февраля эфир может ненадолго «позаимствовать паузу», чтобы после этого вещание стало еще стабильнее.
