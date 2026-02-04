18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.02.2026, 06:54

АО «Казтелерадио» предупредило об отключениях в эфире

Новости Казахстана 0 384

5 февраля с 03:00 до 17:00 казахстанцы могут столкнуться с временными перебоями в работе телевидения и радио, предупреждает АО «Казтелерадио», сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

По информации компании, работы запланированы с 03:00 до 17:00 и будут проводиться строго по утвержденному графику. В это время возможны кратковременные перебои в трансляции любимых каналов и радиостанций.

Какие услуги затронут профилактические работы

В ходе технического обслуживания могут возникнуть перерывы в работе:

  • Спутниковое телевидение «OTAU TV»;

  • Эфирное цифровое телерадиовещание;

  • Аналоговое вещание;

  • Передача данных и телефония.

АО «Казтелерадио» отмечает, что такие профилактические работы необходимы для поддержания стабильной работы сетей и предотвращения неполадок в будущем.

Почему важно планировать заранее

Для жителей страны это значит:

  • заранее скачать интересные программы или фильмы;

  • предусмотреть альтернативные источники информации, такие как интернет или мобильные приложения радиостанций;

  • быть готовыми к кратковременной «тишине» в эфире.

Итог

Хотя перебои будут временными, казахстанцам рекомендуется учитывать график профилактических работ и планировать свои медиапросмотры заранее. Так, 5 февраля эфир может ненадолго «позаимствовать паузу», чтобы после этого вещание стало еще стабильнее.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Эти перебои уже несколько дней назад начались.
04.02.2026, 06:48
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

