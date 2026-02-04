АО «Казтелерадио» предупредило об отключениях в эфире

5 февраля с 03:00 до 17:00 казахстанцы могут столкнуться с временными перебоями в работе телевидения и радио, предупреждает АО «Казтелерадио» , сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

По информации компании, работы запланированы с 03:00 до 17:00 и будут проводиться строго по утвержденному графику. В это время возможны кратковременные перебои в трансляции любимых каналов и радиостанций.

Какие услуги затронут профилактические работы

В ходе технического обслуживания могут возникнуть перерывы в работе:

Спутниковое телевидение «OTAU TV» ;

Эфирное цифровое телерадиовещание ;

Аналоговое вещание ;

Передача данных и телефония.

АО «Казтелерадио» отмечает, что такие профилактические работы необходимы для поддержания стабильной работы сетей и предотвращения неполадок в будущем.

Почему важно планировать заранее

Для жителей страны это значит:

заранее скачать интересные программы или фильмы;

предусмотреть альтернативные источники информации, такие как интернет или мобильные приложения радиостанций;

быть готовыми к кратковременной «тишине» в эфире.

Итог

Хотя перебои будут временными, казахстанцам рекомендуется учитывать график профилактических работ и планировать свои медиапросмотры заранее. Так, 5 февраля эфир может ненадолго «позаимствовать паузу», чтобы после этого вещание стало еще стабильнее.