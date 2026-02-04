Ерлан Карин: «Территория Казахстана не подлежит обсуждению»

Государственный советник Ерлан Карин на седьмом заседании Конституционной комиссии разъяснил, что проект новой Конституции Казахстана закрепляет неприкосновенность границ и территориальную целостность страны, опровергая слухи о её возможных изменениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По словам Карина, все распространяемые утверждения о возможных изменениях административно-территориального устройства страны не соответствуют действительности и являются ложной информацией.
"Самое главное — такие чрезвычайно важные общенациональные вопросы необходимо анализировать и взвешивать не эмоциями, а разумом. Высказывания некоторых граждан о том, что в Конституции якобы изменяются административно-территориальное устройство и территориальная целостность страны, на самом деле являются ложной информацией, чистой манипуляцией", — заявил Карин.
Государственный советник уточнил, что новая Конституция предусматривает механизмы защиты территориальной целостности:
В преамбуле чётко закреплено положение о неприкосновенности государственной границы и территориальной целостности страны.
В шестом пункте второй статьи прямо указано, что территориальная целостность Республики Казахстан не подлежит изменению.
"В частности, в новой преамбуле чётко закреплено положение о неприкосновенности государственной границы и территориальной целостности страны. Аналогично в шестом пункте второй статьи прямо указано, что территориальная целостность Республики Казахстан не подлежит изменению", — подчеркнул он.
Это означает, что любые попытки изменить границы страны или обсуждать этот вопрос будут исключены из политического и правового поля, включая проведение референдумов.
"Более того, подобные вопросы не будут выноситься даже на референдум", — заявил Ерлан Карин.
Карин обратился к казахстанцам с просьбой критически оценивать информацию и не поддаваться на провокации. Он отметил, что государство уже подготовило меры для жёсткого наказания за распространение фейков о новой Конституции.
Государственный советник призвал граждан критически относиться к распространяемой информации и не поддаваться на провокации разного рода.
Седьмое заседание Конституционной комиссии проходит сегодня в Казахстане. Проект новой Конституции был опубликован 31 января и включает:
Преамбулу, где впервые права и свободы человека провозглашаются главным приоритетом государства;
11 разделов и 95 статей, закрепляющих основные принципы государственности;
Основные ценности, такие как единство, солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие, определены как фундамент устойчивого развития страны.
Как отметила публикация на сайте Конституционного суда, проект новой Конституции формирует правовую основу, которая исключает любые спекуляции на тему изменения территории страны.
