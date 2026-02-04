18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.02.2026, 07:07

Ерлан Карин: «Территория Казахстана не подлежит обсуждению»

Новости Казахстана 0 491

Государственный советник Ерлан Карин на седьмом заседании Конституционной комиссии разъяснил, что проект новой Конституции Казахстана закрепляет неприкосновенность границ и территориальную целостность страны, опровергая слухи о её возможных изменениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Основные положения новой Конституции

По словам Карина, все распространяемые утверждения о возможных изменениях административно-территориального устройства страны не соответствуют действительности и являются ложной информацией.

"Самое главное — такие чрезвычайно важные общенациональные вопросы необходимо анализировать и взвешивать не эмоциями, а разумом. Высказывания некоторых граждан о том, что в Конституции якобы изменяются административно-территориальное устройство и территориальная целостность страны, на самом деле являются ложной информацией, чистой манипуляцией", — заявил Карин.

Надёжные барьеры против изменений

Государственный советник уточнил, что новая Конституция предусматривает механизмы защиты территориальной целостности:

  • В преамбуле чётко закреплено положение о неприкосновенности государственной границы и территориальной целостности страны.

  • В шестом пункте второй статьи прямо указано, что территориальная целостность Республики Казахстан не подлежит изменению.

"В частности, в новой преамбуле чётко закреплено положение о неприкосновенности государственной границы и территориальной целостности страны. Аналогично в шестом пункте второй статьи прямо указано, что территориальная целостность Республики Казахстан не подлежит изменению", — подчеркнул он.

Это означает, что любые попытки изменить границы страны или обсуждать этот вопрос будут исключены из политического и правового поля, включая проведение референдумов.

"Более того, подобные вопросы не будут выноситься даже на референдум", — заявил Ерлан Карин.

Призыв к гражданам

Карин обратился к казахстанцам с просьбой критически оценивать информацию и не поддаваться на провокации. Он отметил, что государство уже подготовило меры для жёсткого наказания за распространение фейков о новой Конституции.

Государственный советник призвал граждан критически относиться к распространяемой информации и не поддаваться на провокации разного рода.

Контекст и структура проекта

Седьмое заседание Конституционной комиссии проходит сегодня в Казахстане. Проект новой Конституции был опубликован 31 января и включает:

  • Преамбулу, где впервые права и свободы человека провозглашаются главным приоритетом государства;

  • 11 разделов и 95 статей, закрепляющих основные принципы государственности;

  • Основные ценности, такие как единство, солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие, определены как фундамент устойчивого развития страны.

Как отметила публикация на сайте Конституционного суда, проект новой Конституции формирует правовую основу, которая исключает любые спекуляции на тему изменения территории страны.

