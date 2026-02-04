18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.02.2026, 07:50

Когда и как казахстанцы смогут оформить льготное жильё в 2026 году

Новости Казахстана

В 2026 году в Казахстане продолжат действовать льготные ипотечные программы, рассчитанные на разные категории населения. Заместитель начальника управления развития бизнеса филиала Отбасы банка в Алматы Шах-Мухамед Жакан рассказал, какие варианты будут доступны и когда начнётся приём заявок, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

«Наурыз»: классическая социальная ипотека

Программа «Наурыз» предназначена для граждан, которые не имеют собственного жилья и официально работают. Приём заявок стартует в марте 2026 года.

Основные условия:

  • Процентная ставка: 7% (ГЭСВ от 7,1%) для соцкатегорий; 9% (ГЭСВ от 9,4%) для остальных участников.

  • Первоначальный взнос: 10% при чистовой отделке, 20% при черновой (при этом 20% займа можно использовать на ремонт).

  • Максимальная сумма займа: 36 млн тг в Алматы и Астане, 30 млн тг в остальных регионах.

  • Срок кредита: до 19 лет.

Главные требования:

  • отсутствие собственного жилья в течение последних 5 лет;

  • официальное трудоустройство и пенсионные отчисления за последние 6 месяцев;

  • наличие депозита в Отбасы банке от 2 млн тг.

Подготовка к подаче заявок требует времени, поэтому потенциальным участникам рекомендуется заранее собрать все необходимые документы.

«Умай»: женская ипотека с особым вниманием

Программа «Умай» разработана исключительно для женщин. Семейное положение и наличие собственного жилья значения не имеют, однако требуется подтверждённый доход за последние 6 месяцев.

— Сейчас ведётся работа по заключению генерального соглашения Отбасы с Азиатским банком развития, — пояснил Шах-Мухамед Жакан. — Ожидается, что запуск программы состоится в ближайшее время.

Ранее действовавшие условия «Умай»:

  • Ставка: 15% с последующим понижением до 5–3,5%;

  • Максимальная сумма займа: до 50 млн тг;

  • Первоначальный взнос: от 20% в крупных городах, от 15% в регионах;

  • Срок кредита: от 6 месяцев до 25 лет.

Ожидается, что новые условия могут быть скорректированы, поэтому точные ставки и суммы будут известны после официального старта.

«Алматы жастары»: льгота для молодой рабочей аудитории

Эта программа ориентирована на молодых жителей до 35 лет. Изначально запуск в Алматы планировался на март, но точные даты ещё уточняются.

Условия:

  • Ставка: 5%;

  • Первоначальный взнос: 10%;

  • Максимальная сумма займа: 20 млн тг.

Программа действует и в других регионах страны, обеспечивая льготное жильё для трудоспособной молодёжи.

Требования:

  • возраст до 35 лет;

  • официальное трудоустройство;

  • отсутствие собственного жилья (подробные критерии уточняются в банке).

«Наурыз Әскери»: новая программа для силовиков

Программа «Наурыз Әскери» ориентирована на военнослужащих и сотрудников государственных структур, получающих жилищные выплаты: Минобороны, КНБ, МВД, МЧС, Службы госохраны, военной прокуратуры и другие.

Условия программы:

  • Процентная ставка: 9% с понижением до 5% через 8 лет;

  • Первоначальный взнос: от 0 до 50%;

  • Максимальная сумма займа:

    • при ПВ до 20%: 36 млн тг — Алматы и Астана, 30 млн тг — регионы;

    • при ПВ от 20 до 50%: до 80 млн тг.

Эта программа позволяет государственным служащим получить доступ к жилью на льготных условиях с гибкой системой первоначального взноса и длительным сроком кредитования.

