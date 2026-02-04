Минобороны Казахстана объявило о призыве более 850 офицеров запаса: кого призовут и зачем

В 2026 году казахстанская армия пополнится более чем 850 офицерами запаса. Минобороны подчеркивает, что призыв направлен на усиление боеготовности и формирование современного резерва специалистов в ключевых военных направлениях, сообщает Lada.kz.
Согласно постановлению правительства, распределение офицеров запаса по силовым структурам страны будет следующим:
700 человек направят в Вооружённые силы;
80 — в Пограничную службу;
64 — в Национальную гвардию;
15 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В Минобороны подчеркнули, что:
"Мера реализуется в соответствии законом РК 'О воинской службе и статусе военнослужащих' и направлена на повышение боеготовности Вооруженных сил и формирование военно-обученного резерва.
Призыв осуществляется по наиболее востребованным военно-учетным специальностям, включая авиационные, инженерные, артиллерийские, радиотехнические, военно-транспортные, медицинские, тыловые, информационные и разведывательные направления."
Таким образом, основной акцент делается на привлечение специалистов, чьи навыки наиболее необходимы для современного обеспечения безопасности государства.
На службу призываются офицеры запаса, которые соответствуют следующим критериям:
по состоянию здоровья годные к службе;
до 29 лет (для большинства военно-учетных специальностей);
до 32 лет — по медицинским специальностям;
имеющие востребованную военно-учетную специальность.
Призванные офицеры запаса будут обеспечены на уровне контрактников. Это включает:
денежное довольствие;
жильё или жилищные выплаты;
питание;
медицинское обслуживание.
"Службу офицеры запаса, как правило, будут проходить по месту воинского учета, либо проживания. Приоритет отдается заинтересованным и не имеющим постоянной работы кандидатам.
При получении уведомления офицеру запаса необходимо своевременно прибыть в местный орган военного управления, имея при себе удостоверение личности и военный билет (при наличии). Отсрочка от призыва может быть предоставлена по решению призывной комиссии по семейным обстоятельствам, для продолжения образования либо по состоянию здоровья", — отметили в Минобороны.
Отметим, что призыв офицеров запаса в Казахстане проводится планово и в строгом соответствии с действующим законодательством. Его цель — укрепление обороноспособности страны, формирование качественного резерва и подготовка кадров для решения актуальных задач в различных силовых структурах.
