18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.02.2026, 09:06

Минобороны Казахстана объявило о призыве более 850 офицеров запаса: кого призовут и зачем

Новости Казахстана 0 550

В 2026 году казахстанская армия пополнится более чем 850 офицерами запаса. Минобороны подчеркивает, что призыв направлен на усиление боеготовности и формирование современного резерва специалистов в ключевых военных направлениях, сообщает Lada.kz. 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Распределение призывников по структурам

Согласно постановлению правительства, распределение офицеров запаса по силовым структурам страны будет следующим:

  • 700 человек направят в Вооружённые силы;

  • 80 — в Пограничную службу;

  • 64 — в Национальную гвардию;

  • 15 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Цели призыва и правовое основание

В Минобороны подчеркнули, что:

"Мера реализуется в соответствии законом РК 'О воинской службе и статусе военнослужащих' и направлена на повышение боеготовности Вооруженных сил и формирование военно-обученного резерва.

Призыв осуществляется по наиболее востребованным военно-учетным специальностям, включая авиационные, инженерные, артиллерийские, радиотехнические, военно-транспортные, медицинские, тыловые, информационные и разведывательные направления."

Таким образом, основной акцент делается на привлечение специалистов, чьи навыки наиболее необходимы для современного обеспечения безопасности государства.

Условия призыва и возрастные ограничения

На службу призываются офицеры запаса, которые соответствуют следующим критериям:

  • по состоянию здоровья годные к службе;

  • до 29 лет (для большинства военно-учетных специальностей);

  • до 32 лет — по медицинским специальностям;

  • имеющие востребованную военно-учетную специальность.

Социальное обеспечение и условия службы

Призванные офицеры запаса будут обеспечены на уровне контрактников. Это включает:

  • денежное довольствие;

  • жильё или жилищные выплаты;

  • питание;

  • медицинское обслуживание.

"Службу офицеры запаса, как правило, будут проходить по месту воинского учета, либо проживания. Приоритет отдается заинтересованным и не имеющим постоянной работы кандидатам.

При получении уведомления офицеру запаса необходимо своевременно прибыть в местный орган военного управления, имея при себе удостоверение личности и военный билет (при наличии). Отсрочка от призыва может быть предоставлена по решению призывной комиссии по семейным обстоятельствам, для продолжения образования либо по состоянию здоровья", — отметили в Минобороны.

Плановый характер призыва

Отметим, что призыв офицеров запаса в Казахстане проводится планово и в строгом соответствии с действующим законодательством. Его цель — укрепление обороноспособности страны, формирование качественного резерва и подготовка кадров для решения актуальных задач в различных силовых структурах.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь