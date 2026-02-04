Двое казахстанцев арестованы в России по подозрению в диверсии

В Ленинградской области суд заключил под стражу двух граждан Казахстана, обвиняемых в поджоге распределительного щита базовой станции сотовой связи в Ломоносовском районе. Информацию об этом распространила объединенная пресс-служба судов региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Depositphotos

Суд Ленобласти отправил подозреваемых под стражу

«Ломоносовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Республики Казахстан, 2006 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц)», — говорится в официальном сообщении.

Мотив и обстоятельства преступления

По версии российских правоохранителей, молодые казахстанцы, проживая в Петербурге, действовали «по указанию кураторов» и устроили поджог распределительного щита базовой станции сотовой связи. За совершение диверсии им якобы обещали вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.

Задержание произошло недалеко от места преступления, когда подозреваемые пытались скрыться на такси.

Последствия и санкции по российскому законодательству

Если вина казахстанцев будет доказана, им грозит наказание по статье о диверсии, совершенной группой лиц. По российскому законодательству подобные преступления караются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Контекст и реакция

Инцидент вызывает обеспокоенность казахстанских властей и экспертов в сфере безопасности, поскольку речь идет о потенциальной угрозе инфраструктуре связи. Этот случай также подчеркивает повышенное внимание правоохранителей к иностранным гражданам, вовлеченным в подобные преступления на территории РФ.