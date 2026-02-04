18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.02.2026, 09:38

Двое казахстанцев арестованы в России по подозрению в диверсии

Новости Казахстана 0 667

В Ленинградской области суд заключил под стражу двух граждан Казахстана, обвиняемых в поджоге распределительного щита базовой станции сотовой связи в Ломоносовском районе. Информацию об этом распространила объединенная пресс-служба судов региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Суд Ленобласти отправил подозреваемых под стражу

«Ломоносовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Республики Казахстан, 2006 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц)», — говорится в официальном сообщении.

Мотив и обстоятельства преступления

По версии российских правоохранителей, молодые казахстанцы, проживая в Петербурге, действовали «по указанию кураторов» и устроили поджог распределительного щита базовой станции сотовой связи. За совершение диверсии им якобы обещали вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.

Задержание произошло недалеко от места преступления, когда подозреваемые пытались скрыться на такси.

Последствия и санкции по российскому законодательству

Если вина казахстанцев будет доказана, им грозит наказание по статье о диверсии, совершенной группой лиц. По российскому законодательству подобные преступления караются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Контекст и реакция

Инцидент вызывает обеспокоенность казахстанских властей и экспертов в сфере безопасности, поскольку речь идет о потенциальной угрозе инфраструктуре связи. Этот случай также подчеркивает повышенное внимание правоохранителей к иностранным гражданам, вовлеченным в подобные преступления на территории РФ.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь