04.02.2026, 09:57

Запрещённые буквы на госномерах в Казахстане даже за деньги: полный список

Новости Казахстана

С начала 2026 года казахстанские автомобилисты получили расширенные возможности при заказе государственных регистрационных номеров. Теперь, помимо классических вариантов с повторяющимися или зеркальными цифрами, доступна опция индивидуального изготовления табличек практически любых сочетаний символов. Речь идёт о так называемых «нестандартных» номерах, не относящихся к VIP-категории, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Однако слово «практически» здесь играет ключевую роль. Не все комбинации доступны даже при условии платного заказа.

Почему некоторые буквы остаются запрещёнными

Причина ограничений уходит корнями в 2018 год, когда Министерство культуры Казахстана и Комитет по развитию языка составили список буквенных комбинаций, признанных «неприемлемыми» для использования на государственных номерах.

Решение объясняется культурными и языковыми соображениями: определённые сочетания букв при чтении или произношении воспринимаются как чуждые казахскому языку или могут вызывать негативные ассоциации. Такие номера решили полностью исключить из доступного диапазона, чтобы избежать культурного диссонанса.

Какие буквенные сочетания запрещены

По данным пресс-службы МВД РК, на начало 2026 года физическим лицам в Казахстане запрещена регистрация госномеров с конкретными буквенными комбинациями. Среди них встречаются как случайные наборы букв, так и очевидные оскорбительные или вызывающие ассоциации:

GEI, GEY, GAY, JID, GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, ISK, GOS, IIN, QYS, JUN, BOQ, SIK, SYK, QOR, QAS, QOI, JOI, JYN, HUI, XUI, HUY, HYI, XUY, QUL, QAN, JUT, QYQ, TYQ, JMI, GAI, VOR, BOP, FUK, FAK, FUC, FAC, LOH, LOX, IOX, IOH, COX, KOX, AAM, AMM, BOK, CEX, FBP, FBR, HER, KAL, KOT, LOX, MAL, OON, SOR, SOP, SOS, SEX, USA, XER, XYE, ZEK.

Эти ограничения действуют независимо от того, заказывает ли водитель обычный или платный номер, а значит, некоторые комбинации останутся недоступными навсегда.

Культура языка vs желание выделиться

Таким образом, новые правила предоставляют широкие возможности для персонализации, но при этом сохраняют баланс между личным желанием выделиться и уважением к культурным нормам страны.

Даже если водитель готов заплатить за редкий номер, важно помнить: некоторые буквенные сочетания просто «невозможны» из-за культурных и языковых норм.

