Казахстан демонстрирует высокий рост ВВП благодаря структурным реформам

Казахстан уверенно укрепляет позиции среди наиболее динамично развивающихся экономик на постсоветском пространстве. Основой этого роста стал последовательный курс на структурные реформы, диверсификацию промышленности и приток инвестиций. По данным за 2025 год, рост ВВП составил 6,5%, что позволило стране опередить большинство партнеров по пространству СНГ, включая Россию, и заметно превзойти ожидаемый среднемировой показатель по экономическому уровню, который находится на уровне около 3%, сообщает Lada.kz со ссылкой на markets.ft.com.

Фото: Андрей Лапин / tks.ru

Системное развитие ключевых отраслей экономики

Экономическое развитие носит системный характер и охватывает ключевые отрасли. Промышленное производство в прошлом году увеличилось на 7,4%, при этом обрабатывающая промышленность выросла на 6,4%. Наиболее высокие темпы зафиксированы в пищевой промышленности – 8,1%, химическом секторе – 9,8%, нефтепереработке – 5,9% и машиностроении – 12,9%.

Транспортный сектор продемонстрировал рост на 20,4% благодаря увеличению грузопотоков и укреплению роли Казахстана как транзитного моста между Китаем и Европой. Строительная отрасль прибавила 15,9% на фоне реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов, а торговля выросла на 8,9%, главным образом за счет оптового сектора.

Трансформация структуры экономики

Текущий экономический цикл стал логическим итогом десятилетней трансформации структуры экономики. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП увеличилась с 10,2% в 2014 году до 12,4% в 2024-м, тогда как у добывающего сектора она сократилась с 15,2% до 12%. За этот период объем производства в обрабатывающей промышленности вырос почти на 50%, демонстрируя среднегодовые темпы роста свыше 4%.

Машиностроение и рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью

Особенно наглядно изменения проявляются в машиностроении. Производство легковых автомобилей увеличилось в четыре раза и в 2025 году достигло 159 тысяч единиц. Выпуск грузовиков, тракторов и зерноуборочных комбайнов вырос в несколько раз. Экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью увеличился с 18,4 млрд долларов в 2014 году до 28,8 млрд долларов в 2024-м, что свидетельствует о переходе от сырьевой модели к переработке.

Инвестиционный цикл и новые производства

В последние годы этот процесс заметно ускорился и внутри страны часто описывается как "инвестиционный цикл" президента Касым-Жомарта Токаева. Только в 2025 году в Казахстане были запущены новые производства автомобилей международных брендов, пассажирских железнодорожных вагонов, автокомпонентов, а также проект по локализации техники John Deere.

Параллельно крупные компании инвестируют в развитие редкоземельных металлов и цифровых технологий. Так, проекты Eurasian Resources Group позволят Казахстану выйти на позицию второго крупнейшего производителя галлия в мире, а технологии ИИ все активнее внедряются в производство, энергетику, логистику и системы промышленной безопасности.

Присутствие транснациональных корпораций

Транснациональные корпорации в сегменте потребительских товаров также наращивают свое присутствие. PepsiCo инвестировала более 160 млн долларов в строительство крупнейшего в Центральной Азии завода по производству снеков, интегрируя местных фермеров в свою цепочку поставок и планируя поэтапный переход на полностью локальное сырье.

Компания Mars, на протяжении многих лет работавшая в стране как импортер, готовится к строительству завода по выпуску кормов для домашних животных мощностью до 100 тысяч тонн в год. Объем инвестиций превысит 88,8 млрд тенге (около 180 млн долларов).

Экономические показатели и лидерство в регионе

По масштабам экономики Казахстан остается безусловным лидером региона. По данным МВФ, в 2025 году объем ВВП страны достиг 319 млрд долларов, что позволило ей войти в число 50 крупнейших экономик мира. Для сравнения, ВВП Узбекистана оценивается в 159 млрд долларов, Азербайджана – примерно в 80 млрд долларов.

Инвестиционная динамика и приоритетные отрасли

Инвестиционная динамика также укрепляет эти позиции. Согласно данным ЭСКАТО ООН, в 2025 году Казахстан привлек почти 19 млрд долларов инвестиций в greenfield-проекты, что соответствует 89% всех таких инвестиций в регионе Северной и Центральной Азии.

Инвестиционная политика на 2024-2029 годы делает акцент на адресную поддержку приоритетных отраслей – логистики, энергетики, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и цифровых сервисов. Ключевую роль в сопровождении инвесторов играет Инвестиционный штаб при правительстве, работающий в формате "одного окна" для ускоренного решения вопросов бизнеса. К осени 2025 года при его поддержке было реализовано более 210 проектов общей стоимостью около 113 млрд долларов.

Развитие человеческого капитала и социальные приоритеты

Наряду с индустриальной политикой государство делает ставку на развитие человеческого капитала. Социальные расходы составят 39% бюджета на 2026 год, приоритетами остаются здравоохранение, образование и социальная поддержка.

Для инвесторов это сочетание макроэкономического роста, диверсификации и институциональной предсказуемости постепенно формирует новый образ Казахстана не просто как поставщика сырья, а как полноценной индустриальной платформы в регионе.