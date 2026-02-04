Декрет в Казахстане стал «мужским»: отцов приравняли к матерям при начислении пенсии

В Казахстане произошли важные изменения в законодательстве, которые расширяют социальные права мужчин. Теперь при расчете пенсионных выплат будет учитываться период, когда мужчина фактически находился в декретном отпуске по уходу за ребенком. Ранее такая привилегия распространялась исключительно на женщин, сообщает Lada.kz.
Согласно информации пресс-службы мажилиса, документ, закрепляющий эти изменения, уже подписан и вступает в действие в рамках реализации нормативного постановления Конституционного суда.
Новые поправки предусматривают, что время фактического ухода за малолетними детьми будет засчитываться в трудовой стаж неработающим отцам. Это значит, что мужчины, посвятившие первые годы жизни ребенка уходу за ним, смогут получать пенсионные выплаты наравне с женщинами, которые традиционно пользуются этим правом.
В пресс-службе мажилиса отметили:
«В рамках принятого закона время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту. Соответствующие уточнения вносятся в Социальный кодекс».
Помимо изменений, связанных с декретным отпуском, в Социальный кодекс внесены поправки, направленные на защиту трудовых прав одиноких родителей.
Ранее термин «одинокие матери» ограничивал защиту женщин, воспитывающих детей в одиночку.
Теперь используется термин «одинокий родитель», что делает закон гендерно нейтральным.
Это означает, что работодатель не сможет увольнять одинокого родителя по своей инициативе, независимо от его пола.
Таким образом, законодательство Казахстана делает еще один шаг к равенству полов и социальной защите семей, предоставляя мужчинам и женщинам одинаковые права при уходе за детьми и начислении пенсии.
