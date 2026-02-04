18+
04.02.2026, 10:57

Декрет в Казахстане стал «мужским»: отцов приравняли к матерям при начислении пенсии

Новости Казахстана 0 372

В Казахстане произошли важные изменения в законодательстве, которые расширяют социальные права мужчин. Теперь при расчете пенсионных выплат будет учитываться период, когда мужчина фактически находился в декретном отпуске по уходу за ребенком. Ранее такая привилегия распространялась исключительно на женщин, сообщает Lada.kz. 

Фото: rbc.ru
Фото: rbc.ru

Мужчины в декрете теперь учитываются при пенсии

Согласно информации пресс-службы мажилиса, документ, закрепляющий эти изменения, уже подписан и вступает в действие в рамках реализации нормативного постановления Конституционного суда.

Что изменилось в трудовом стаже

Новые поправки предусматривают, что время фактического ухода за малолетними детьми будет засчитываться в трудовой стаж неработающим отцам. Это значит, что мужчины, посвятившие первые годы жизни ребенка уходу за ним, смогут получать пенсионные выплаты наравне с женщинами, которые традиционно пользуются этим правом.

В пресс-службе мажилиса отметили:

«В рамках принятого закона время фактического ухода за малолетними детьми теперь будет зачитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту. Соответствующие уточнения вносятся в Социальный кодекс».

Одинокие родители защищены от увольнения

Помимо изменений, связанных с декретным отпуском, в Социальный кодекс внесены поправки, направленные на защиту трудовых прав одиноких родителей.

  • Ранее термин «одинокие матери» ограничивал защиту женщин, воспитывающих детей в одиночку.

  • Теперь используется термин «одинокий родитель», что делает закон гендерно нейтральным.

  • Это означает, что работодатель не сможет увольнять одинокого родителя по своей инициативе, независимо от его пола.

Таким образом, законодательство Казахстана делает еще один шаг к равенству полов и социальной защите семей, предоставляя мужчинам и женщинам одинаковые права при уходе за детьми и начислении пенсии.

