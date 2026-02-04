18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
04.02.2026, 12:07

Криптовалюту в Казахстане можно будет пополнять через банковские терминалы

Новости Казахстана 0 438

В Казахстане готовятся внедрить новые механизмы работы с цифровыми активами. Уже в ближайшее время жители страны смогут пополнять криптовалютные счета через банковские терминалы. Соответствующие изменения планируют закрепить на законодательном уровне, а утверждение правил ожидается в марте 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: bcc.kz
Фото: bcc.kz

Криптооперации могут стать доступнее

Национальный банк Казахстана сообщил о подготовке поправок, направленных на регулирование рынка цифровых финансовых активов. Одним из ключевых нововведений станет возможность оплачивать операции криптобирж через банковские терминалы с использованием QR-кодов.

Предполагается, что пользователи смогут напрямую переводить средства на криптосчета через привычную банковскую инфраструктуру. Это должно существенно упростить доступ к операциям с цифровыми активами и сделать их более массовыми.

Расширение возможностей рынка цифровых активов

В рамках готовящихся изменений предусматривается создание полноценной системы обращения цифровых финансовых активов на территории Казахстана. Работать она будет через специализированных провайдеров, которые получат официальное разрешение на предоставление услуг.

Через такие платформы пользователи смогут:

  • покупать и продавать цифровые активы;

  • обменивать криптовалюты и другие цифровые инструменты;

  • хранить цифровые активы;

  • совершать операции с необеспеченными цифровыми валютами, включая криптовалюту.

Таким образом, власти намерены сформировать более прозрачную и регулируемую экосистему цифровых финансов.

Появятся новые крипто-банковские сервисы

В Нацбанке подчеркнули, что расширение сотрудничества между цифровыми провайдерами, банками и платежными организациями позволит внедрить целый ряд новых финансовых инструментов.

Среди планируемых новшеств рассматриваются:

  • возможность оплаты криптоопераций через QR-коды в банковских терминалах;

  • развитие криптовалютных банковских карт;

  • внедрение крипто-эквайринга;

  • создание гибридных продуктов, объединяющих традиционные и цифровые финансы.

Ожидается, что подобные решения сделают операции с криптовалютами более удобными и интегрированными в повседневные финансовые процессы.

Регулятор готовит нормативную базу

На данный момент Национальный банк разрабатывает нормативно-правовые документы, которые определят правила работы провайдеров цифровых активов и порядок проведения операций с ними.

Планируется, что окончательные требования и механизмы регулирования будут утверждены в марте 2026 года. После этого рынок цифровых активов в Казахстане сможет получить новый этап развития с четкими правовыми рамками.

Курс на цифровизацию финансовой системы

Введение криптоопераций через банковские терминалы рассматривается как часть более широкой стратегии по модернизации финансового сектора страны. Эксперты отмечают, что интеграция криптовалют в традиционные банковские сервисы может повысить прозрачность операций, расширить доступ населения к современным финансовым инструментам и укрепить позиции Казахстана в сфере цифровой экономики.

3
0
1
