04.02.2026, 12:24

Налоговики назвали сумму долга, после которой казахстанцам закроют счета

Новости Казахстана 0 671

В Казахстане налоговые органы уточнили, с какой суммы задолженности по налогам могут начать блокировать счета граждан. В Комитете государственных доходов (КГД) рассказали о порядке применения ограничительных мер и возможных последствиях при разных уровнях долгов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Региональная служба коммуникаций Алматинской области
Порог для первых ограничений — 20 МРП

Руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита КГД, Кайсар Арын, сообщил, что первые меры воздействия на должников начинаются, когда налоговая задолженность превышает 20 МРП, (86 500 тенге в 2025 году).

«Так как мы применили дифференцированный подход, при превышении налоговой задолженности в 20 МРП начисляется пеня, направляется уведомление, а затем по сроку может последовать приостановление расходных операций по банковским счетам, а также по кассе и инкассовым распоряжениям», — пояснил Арын.

Другими словами, если долг превышает эту сумму, налогоплательщик получит предупреждение, а затем его финансовые операции могут быть ограничены до погашения задолженности.

Долг до 45 МРП — меры сохраняются

При задолженности до 45 МРП (около 194 625 тенге в 2025 году) действуют те же меры: начисление пени, уведомления и приостановление операций.

«В последующем возможна отработка дебиторской задолженности, составление акта описи имущества, реализация и выпуск акций, вплоть до признания налогоплательщика банкротом по решению суда — в случае непогашения долга», — добавил Арын.

То есть налоговые органы могут применять достаточно строгие меры, вплоть до судебного вмешательства и продажи имущества, если долг не будет погашен вовремя.

Что важно знать каждому налогоплательщику

  1. Дифференцированный подход: меры применяются постепенно — от начисления пени до блокировки счетов и имущества.

  2. Уведомления: перед ограничениями граждане получают официальные письма и уведомления.

  3. Суммы: ключевые пороги — 20 МРП (86 500 тенге) и 45 МРП (194 625 тенге).

  4. Последствия: при длительной задолженности возможны акты описи имущества, продажа активов и даже банкротство по решению суда.

Итог

КГД напоминает: своевременная уплата налогов позволяет избежать финансовых ограничений и судебных последствий. Даже небольшой долг выше 20 МРП может стать причиной блокировки банковских счетов, поэтому важно контролировать свои обязательства перед налоговой.

