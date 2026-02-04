18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.02.2026, 13:53

Семья из пяти человек задержана в аэропорту Астаны за двойное гражданство

Новости Казахстана 0 679

В международном аэропорту Астаны произошёл инцидент, который привлёк внимание правоохранительных органов и общественности. Семья из пяти человек, одновременно имеющая гражданство Казахстана и Германии, была задержана при попытке регистрации на рейс Астана – Франкфурт, сообщает Lada.kz. 

Фото: aussiedlerbote.de
Фото: aussiedlerbote.de

Двойное гражданство под прицелом закона

Сотрудники линейного отдела полиции аэропорта во время стандартной проверки выявили, что члены семьи владеют двумя паспортами – казахстанским и немецким.

Как отметили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, в Казахстане двойное гражданство официально запрещено, и нарушение этого правила влечёт административную ответственность, включая штраф или возможное выдворение из страны.

"Наличие двойного гражданства в Республике Казахстан запрещено и влечет штраф до 200 МРП либо административное выдворение, а также является основанием для утраты гражданства Республики Казахстан", - говорится в сообщении ДП на транспорта.

Штраф за нарушение – внушительный и единый

По каждому из членов семьи были составлены административные протоколы. Специализированный административный суд города Астаны признал их виновными.

Сумма штрафа составила 302 750 тенге с каждого, что подчёркивает серьёзность подхода государства к соблюдению законодательства о гражданстве.

Статистика нарушений в январе

Данный случай – лишь часть общей работы правоохранителей:

  • В январе 193 иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

  • 61 человек по решению суда выдворен из страны.

  • Выявлено 23 случая двойного гражданства, по которым приняты соответствующие меры.

Правовые последствия двойного гражданства

Наличие второго гражданства в Казахстане не только карается штрафом, но и может стать причиной:

  • Административного выдворения;

  • Утраты казахстанского гражданства, что делает подобные нарушения особенно серьёзными.

В пресс-службе подчеркнули, что контроль за соблюдением закона ведётся строго, а случаи нарушения двойного гражданства не останутся без внимания.

Что важно знать путешественникам

Эксперты напоминают: наличие второго паспорта может стать проблемой при вылете из страны. Важно заранее проверять своё гражданство и соблюдать местное законодательство, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций в аэропорту.

3
0
2
Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Пусть проверят Председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», есть такой Шарлапаев.
04.02.2026, 09:15
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

