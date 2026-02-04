Семья из пяти человек задержана в аэропорту Астаны за двойное гражданство

В международном аэропорту Астаны произошёл инцидент, который привлёк внимание правоохранительных органов и общественности. Семья из пяти человек, одновременно имеющая гражданство Казахстана и Германии, была задержана при попытке регистрации на рейс Астана – Франкфурт, сообщает Lada.kz.
Сотрудники линейного отдела полиции аэропорта во время стандартной проверки выявили, что члены семьи владеют двумя паспортами – казахстанским и немецким.
Как отметили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, в Казахстане двойное гражданство официально запрещено, и нарушение этого правила влечёт административную ответственность, включая штраф или возможное выдворение из страны.
"Наличие двойного гражданства в Республике Казахстан запрещено и влечет штраф до 200 МРП либо административное выдворение, а также является основанием для утраты гражданства Республики Казахстан", - говорится в сообщении ДП на транспорта.
По каждому из членов семьи были составлены административные протоколы. Специализированный административный суд города Астаны признал их виновными.
Сумма штрафа составила 302 750 тенге с каждого, что подчёркивает серьёзность подхода государства к соблюдению законодательства о гражданстве.
Данный случай – лишь часть общей работы правоохранителей:
В январе 193 иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
61 человек по решению суда выдворен из страны.
Выявлено 23 случая двойного гражданства, по которым приняты соответствующие меры.
Наличие второго гражданства в Казахстане не только карается штрафом, но и может стать причиной:
Административного выдворения;
Утраты казахстанского гражданства, что делает подобные нарушения особенно серьёзными.
В пресс-службе подчеркнули, что контроль за соблюдением закона ведётся строго, а случаи нарушения двойного гражданства не останутся без внимания.
Эксперты напоминают: наличие второго паспорта может стать проблемой при вылете из страны. Важно заранее проверять своё гражданство и соблюдать местное законодательство, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций в аэропорту.
Комментарии1 комментарий(ев)