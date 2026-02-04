Летальный вирус Нипах: важное обращение санврачей для всех казахстанцев

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана выступил с официальным обращением к гражданам, планирующим поездки в страны Юго-Восточной Азии. Причина — рост случаев заражения вирусом Нипах, который может вызывать тяжёлые и опасные для жизни осложнения. В ведомстве подчеркнули, что соблюдение простых мер профилактики крайне важно для недопущения завоза инфекции на территорию Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: magazine.publichealth.jhu.edu

Вирус Нипах: чего опасаться

Вирус Нипах относится к числу смертельно опасных зоонозов. Его основными носителями являются летучие мыши и свиньи, а также другие животные, которые могут передавать вирус человеку. Инфицирование происходит через прямой контакт с больными животными или через употребление загрязнённых продуктов питания.

Недавняя вспышка зарегистрирована в штате Западная Бенгалия (Индия), недалеко от Калькутты. Там было выявлено пять случаев заражения, что вызвало тревогу у мирового санитарного сообщества.

Основные рекомендации для туристов

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности во время поездок в эндемичные страны:

Избегать контакта с животными — летучими мышами, свиньями и другими потенциальными переносчиками вируса.

Соблюдать личную гигиену — регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептические средства.

Употреблять только безопасную воду , избегая неочищенной или сырых напитков.

Отказаться от сырого финикового сока и продуктов, которые могли быть заражены животными .

Тщательно мыть и обрабатывать фрукты и овощи перед употреблением.

При появлении любых симптомов — высокой температуры, сильного кашля или головной боли — необходимо немедленно обратиться к врачу.

Казахстан пока вне зоны риска

По данным Минздрава Казахстана, на территории страны случаев заражения вирусом Нипах не зарегистрировано, а завоза инфекции также не зафиксировано. Эпидемиологическая ситуация в Казахстане остаётся стабильной и находится под постоянным контролем санитарных служб.

Тем не менее, врачи настоятельно советуют гражданам, планирующим поездки за границу, быть предельно внимательными и не пренебрегать мерами профилактики.