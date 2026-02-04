На сколько подорожает «свет» в домах казахстанцев после «разморозки» цен

В Казахстане приближается завершение моратория на повышение тарифов на электроэнергию, что вновь активизировало обсуждение возможного роста цен. Представители бизнеса и регионов внимательно следят за ситуацией, поскольку энергетические тарифы напрямую влияют как на промышленность, так и на бытовых потребителей. Эксперты отрасли считают, что резкого скачка стоимости ожидать не стоит, однако постепенное подорожание практически неизбежно, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: stock.adobe.com

Мораторий заканчивается, но рост тарифов не автоматический

Управляющий директор Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Жакып Хайрушев отмечает, что формально предельные тарифы на электроэнергию утверждены на долгосрочный период и зафиксированы на уровне 2025 года. Это означает, что сразу после завершения моратория автоматического повышения цен не предусмотрено.

Однако, по его словам, временная заморозка тарифов лишь отсрочила накопившиеся проблемы энергетической отрасли. Ограничение стоимости электроэнергии не устранило фундаментальные факторы роста расходов, которые продолжают усиливаться.

Энергетика дорожает из-за износа сетей и роста затрат

Эксперт подчеркивает, что энергетическая система — это сложный инфраструктурный комплекс, включающий оборудование, электрические сети, ремонтные работы и квалифицированный персонал. За время действия моратория значительно увеличились расходы на обслуживание и восстановление изношенной инфраструктуры.

Дополнительное давление на отрасль оказывает удорожание строительных материалов и услуг. Более того, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость увеличена до 16%, что напрямую повышает обязательные платежи энергокомпаний. Эти расходы, по сути, должны компенсироваться за счет тарифов.

Национальные проекты усиливают финансовую нагрузку на отрасль

Отдельным фактором возможного роста стоимости электроэнергии становятся масштабные государственные программы развития энергетики. В Казахстане планируется реализация двух крупных проектов:

модернизация энергетического и коммунального комплексов;

развитие угольной генерации.

Оба направления требуют значительных капитальных вложений, длительных сроков строительства и модернизации объектов, а также стабильных источников финансирования. По мнению эксперта, без экономически обоснованных тарифов реализация этих проектов может существенно замедлиться, несмотря на их стратегическую важность.

Во втором квартале возможны точечные повышения тарифов

По прогнозу Жакыпа Хайрушева, в середине 2026 года корректировка цен может коснуться отдельных регионов. Прежде всего речь идет о территориях, где финансовое положение энергокомпаний находится на критическом уровне.

Он уточняет, что подобные изменения не связаны с желанием увеличить прибыль, а продиктованы необходимостью обеспечить минимальные эксплуатационные расходы и стабильную работу энергосистемы.

С технической точки зрения, повышение тарифов в диапазоне 5–10% выглядит оправданным. Более значительный рост в текущих условиях маловероятен и может создать дополнительные экономические риски.

До конца года тарифы могут расти в пределах инфляции

Если рассматривать перспективу на весь 2026 год, эксперт считает наиболее устойчивым сценарий постепенного увеличения тарифов. По его оценке, рост стоимости электроэнергии может составить около 8–12% в год.

Такой уровень, по мнению специалиста, позволит:

компенсировать рост налоговой нагрузки, включая повышение НДС;

обеспечить финансирование ремонтных и инвестиционных программ;

избежать резких ценовых скачков для населения и промышленности.

Главная угроза — не повышение тарифов, а их резкая заморозка

Эксперт обращает внимание, что основная опасность для энергетической отрасли связана не столько с ростом тарифов, сколько с непоследовательной тарифной политикой. Резкие административные решения без учета технического состояния инфраструктуры и реальной структуры расходов могут привести к новым ограничениям цен.

По его словам, практика замораживания тарифов зачастую ведет к ускоренному износу оборудования, увеличению аварийности и накоплению системных проблем. В результате отрасль вынуждена решать их в экстренном режиме, что обходится значительно дороже.

Предсказуемые тарифы — залог надежного энергоснабжения

Жакып Хайрушев считает, что энергетической системе необходимы прозрачные и долгосрочные тарифные решения. Они позволят поддерживать оборудование в исправном состоянии, планировать модернизацию и гарантировать стабильность энергоснабжения.

В противном случае накопленные проблемы могут привести к снижению надежности электросетей и дополнительным экономическим издержкам в будущем.

Таким образом, завершение моратория не приведет к мгновенному росту цен на электроэнергию. Однако постепенное повышение тарифов, обусловленное объективными экономическими факторами, практически неизбежно и может стать ключевым условием устойчивого развития энергетической отрасли Казахстана.