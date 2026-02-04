Провокации в соцсетях и фейки о митингах: Балаева предупреждает казахстанцев

С появлением проекта новой Конституции в Казахстане значительно увеличилось количество фейковой информации в интернете. Об этом сообщила заместитель премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz

На своей странице в Facebook Балаева отметила, что обсуждение ключевых положений нового документа вызвало активность недобросовестных пользователей социальных сетей. По её словам, цель подобных действий — дестабилизация социально-политической обстановки в стране.

"Провокаторы дезинформируют аудиторию, открывая ложные страницы и аккаунты (например, фейк-аккаунты Мухтара Шаханова, Шавката Рахмонова и других, где размещается провокационная информация и призывы по вопросам языка, продажи земли), отдельно размещаются фейки о якобы проходящих больших митингах и протестных выступлениях, инициируется манипулятивное обсуждение отдельных статей Конституции", — рассказала о ситуации Балаева.

Она подчеркнула, что наряду с фейками наблюдаются попытки технических атак на информационные ресурсы. При этом официальные СМИ и крупные популярные паблики оперативно информируют граждан о таких инцидентах.

"Как уполномоченный орган, в настоящее время мы разбираемся в ситуации. В этой связи прошу доверять только официальной информации и не распространять фейки. Это влечет уголовную и административную ответственность", — добавила министр.

Таким образом, власти Казахстана акцентируют внимание на необходимости проверять источники информации и не поддаваться провокациям, связанным с обсуждением новой Конституции. Любые попытки распространения недостоверных сведений могут повлечь за собой строгие юридические последствия.