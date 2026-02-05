18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.02.2026, 20:39

В Казахстане раскрывают земельные махинации с участием фамилии Назарбаева

Новости Казахстана 0 268

В Казахстане идет масштабная проверка земельных участков, в ходе которой всплывают фамилии известных людей и крупных бизнесменов. Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек поделился результатами работы комиссии «Жер аманаты», которая уже смогла вернуть миллионы гектаров земли в госсобственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сотни участков под контролем государства

По словам Базарбека, в Алматы и Қонаеве выявлены сотни земельных участков, подлежащих возврату.

«В Алаколе комиссия обнаружила 351 участок, который должен быть возвращён в госсобственность. Но местный акимат этого не делал, что можно назвать фактом крышевания. Эти земли были распределены в 2015–2016 годах районными акимами, среди которых есть очень громкие фамилии. Сейчас мы возвращаем их по моему заявлению», — отметил депутат.

Кроме того, он сообщил, что инициировал проверки в четырёх областях, где часто упоминается фамилия Болата Назарбаева.

Алматы: крупные фамилии и ТОО на проверке

В столице депутат инициировал проверку 99 участков, расположенных в Медеуском, Бостандыкском и Наурызбайском районах.

«Снова выявляются ТОО, где учредители — Б. Назарбаев, Байменов, который является собственником этих участков», — добавил Базарбек.

В Қонаеве продолжается проверка 81 участка, где также фигурируют крупные фамилии, включая родственников Болата Назарбаева и других лиц из списка Forbes.

Генпрокуратура держит ситуацию под контролем

По словам депутата, Генпрокуратура ведёт наблюдение за проверками на основании его заявлений. Работа комиссии продолжается уже три-четыре месяца, а окончательные результаты будут обнародованы в ближайшее время.

Возвращено почти 15 миллионов гектаров

Базарбек подчеркнул, что за два года работы комиссия смогла вернуть в государственную собственность 14,7 млн гектаров земли — это площадь, сопоставимая с территорией Азербайджана и части Армении, или с территориями Грузии и Армении вместе взятыми.

«Такую часть земли мы уже вернули», — резюмировал депутат, отмечая масштаб и значимость проведённой работы.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь