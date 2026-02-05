В Казахстане раскрывают земельные махинации с участием фамилии Назарбаева

В Казахстане идет масштабная проверка земельных участков, в ходе которой всплывают фамилии известных людей и крупных бизнесменов. Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек поделился результатами работы комиссии «Жер аманаты», которая уже смогла вернуть миллионы гектаров земли в госсобственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Сотни участков под контролем государства

По словам Базарбека, в Алматы и Қонаеве выявлены сотни земельных участков, подлежащих возврату.

«В Алаколе комиссия обнаружила 351 участок, который должен быть возвращён в госсобственность. Но местный акимат этого не делал, что можно назвать фактом крышевания. Эти земли были распределены в 2015–2016 годах районными акимами, среди которых есть очень громкие фамилии. Сейчас мы возвращаем их по моему заявлению», — отметил депутат.

Кроме того, он сообщил, что инициировал проверки в четырёх областях, где часто упоминается фамилия Болата Назарбаева.

Алматы: крупные фамилии и ТОО на проверке

В столице депутат инициировал проверку 99 участков, расположенных в Медеуском, Бостандыкском и Наурызбайском районах.

«Снова выявляются ТОО, где учредители — Б. Назарбаев, Байменов, который является собственником этих участков», — добавил Базарбек.

В Қонаеве продолжается проверка 81 участка, где также фигурируют крупные фамилии, включая родственников Болата Назарбаева и других лиц из списка Forbes.

Генпрокуратура держит ситуацию под контролем

По словам депутата, Генпрокуратура ведёт наблюдение за проверками на основании его заявлений. Работа комиссии продолжается уже три-четыре месяца, а окончательные результаты будут обнародованы в ближайшее время.

Возвращено почти 15 миллионов гектаров

Базарбек подчеркнул, что за два года работы комиссия смогла вернуть в государственную собственность 14,7 млн гектаров земли — это площадь, сопоставимая с территорией Азербайджана и части Армении, или с территориями Грузии и Армении вместе взятыми.