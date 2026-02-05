Китайское предупреждение: почему Пекин выразил недовольство казахстанскими казино

В конце 2025 года Мажилис принял закон, расширяющий перечень игорных зон в Казахстане. Закон уже направлен в Сенат, и теперь страна готовится к появлению новых казино на побережье Каспия в Мангистауской области, у озера Алаколь, в Панфиловском и Талгарском районах, а также в районе Маркаколь и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области. Игра в этих казино будет разрешена исключительно иностранным гражданам, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: кадр YouTube

Новые зоны азартных игр: куда и зачем

Точные участки для строительства пока не определены. Как пояснил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, окончательные решения будут приниматься на местном уровне. В акиматах Жетысу и Панфиловского района уже обозначили ориентировочные площади — 25 га на побережье Алаколя и 75 га в МЦПС «Хоргос». Для остальных регионов обсуждение локаций преждевременно до одобрения Сенатом поправок.

Инвесторы и риски в Алматинской области

В Алматинской области потенциальная зона для казино — курорт Ак Булак в Талгарском районе. В проекте участвуют вьетнамская Crystal Bay Group и ТОО «Кипрос» Тимура Кулибаева, планировавшие вложить более 233 млрд тенге в гольф-клуб, казино и гостиничный комплекс.

Однако эксперты выражают сомнения. Урбанист Адиль Нурмаков отмечает, что близость Талгара к Алматы создает значительные транспортные проблемы, перегружая дороги и инфраструктуру. Экономическая целесообразность также под вопросом: советник НАОК Артем Тимошенко указывает, что существующая игорная зона в Конаеве уже является инвестиционно насыщенным центром, и новое казино в регионе может перераспределить поток клиентов, ослабив позиции действующей зоны.

Водный дефицит и экологические ограничения

Мангистауская область с курортами Кендерли и Теплого пляжа выглядит более перспективной, но там есть проблемы с питьевой водой, что делает массовое строительство казино спорным. В Восточно-Казахстанской области строительство на берегах озер Маркаколь и Зайсан также вызывает вопросы. Озеро Маркаколь расположено в заповеднике, с ограниченной инфраструктурой и населением около 3–3,5 тыс. человек, а дорога к нему оставляет желать лучшего. Зайсанский район отличается сильными ветрами, глинистым и пустынным ландшафтом, без развитой туристической инфраструктуры, что делает проект экономически и логистически сомнительным.

Казино у границы с Китаем: дипломатические риски

Эксперты связывают выбор Жетысу и ВКО с близостью к Китаю, где азартные игры запрещены, и китайские игроки ищут возможности за границей. Маркаколь и Зайсан находятся у границы с КНР, рядом с ключевыми погранпунктами. Планируемый трансграничный туристический маршрут между озерами Маркаколь и Канас должен привлечь китайских туристов, но наличие казино может вызвать негативную реакцию со стороны китайских властей. Артем Тимошенко отмечает, что Китай уже направлял сигналы недовольства и выступает против размещения игорных объектов в приграничной полосе.

Финансовая реальность: инвестиции против прибыли

Национальная ассоциация операторов казино предупреждает о высокой стоимости проектов и сомнительной доходности. Одно казино требует капитальных вложений минимум в $30 млн, создание инфраструктуры, гостиницы, ресторанов, охраны и оборудования. Для окупаемости необходим поток более 62 тыс. иностранных игроков в год, что крайне сложно обеспечить. Учитывая высокие налоги и требования к объектам, экономическая привлекательность новых зон сомнительна.

Урбанистический подход вместо «витрины»

Адиль Нурмаков подчеркивает, что строительство казино как отдельных «витринных» зон экономически и урбанистически неоправдано. Эффективнее развивать многофункциональные туристические курорты с круглогодичной программой для семейного отдыха, экотуризма, делового и культурного туризма. Для этого необходимо привлекать иностранных экспертов и обучать местные кадры, чтобы первые проекты служили пилотными моделями для дальнейшего развития.

Вывод: риск или возможность

Новые казино могут привлечь иностранных игроков и инвестиции, но урбанистические, экологические и дипломатические риски, а также сомнительная экономическая целесообразность создают множество препятствий. Позицию Китая нельзя игнорировать, а первые проекты лучше запускать поэтапно, чтобы избежать ошибок и перераспределения потоков в уже существующих зонах.