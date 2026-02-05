Токаев назначил нового заместителя генерального прокурора

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового заместителя генерального прокурора страны. Им стал Ерлан Рахимжанович Утегенов , сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: gov.kz

Биография и образование

Ерлан Утегенов родился в 1976 году. Он окончил Казахский государственный юридический университет, получив образование по специальности «правоведение».

Свою профессиональную карьеру он начал в 1997 году с позиции главного специалиста отдела статистики органов прокуратуры, суда и аналитической работы Центра правовой статистики и информации при прокуратуре Алматинской области.

Карьерный путь

За годы службы Ерлан Утегенов последовательно занимал различные должности в системе прокуратуры Казахстана:

помощник и старший помощник прокурора в разных регионах страны;

заместитель районного прокурора;

начальник Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры;

старший помощник генерального прокурора.

В мае 2022 года он был назначен прокурором столицы, что стало важным этапом в его профессиональной карьере.

Должностной ранг

Ерлан Утегенов имеет классный чин государственного советника юстиции 3 класса, что соответствует высокому уровню ответственности и профессионализма в системе правоохранительных органов Казахстана.