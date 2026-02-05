Девочка из Казахстана, которой невозможно не восхищаться (видео)

Кадры с трёхлетней Алишей из Павлодара быстро стали вирусными на TikTok и Instagram, собрав сотни тысяч просмотров. Пользователи сети поражаются выразительным глазам малышки, её харизме и необычной внешности. Tengri Life пообщался с мамой девочки, чтобы узнать, как изменилась их жизнь после появления ролика в интернете, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Всё началось с простого видео

Обычный вечер, короткий ролик в TikTok — и видео стало моментально распространяться. Пользователи начали активно репостить ролик и оставлять восторженные комментарии.

"Я сразу поняла, что люди будут обращать на неё внимание. Но для меня главное не внешность, а то, какая она внутри — добрая, ранимая, эмпатичная", — рассказала Мадина, мама Алиши.

Малышка с особенной душой и глазами

Алиша родилась 22 марта, в праздник Наурыз. Мадина вспоминает роды как непростые, но момент, когда она увидела дочь в роддоме, был волшебным.

"У нее были самые большие и красивые глаза среди всех малышей, и она кричала громче всех. Я сразу поняла, что люди будут обращать на нее внимание, но для меня важнее ее душа: она очень добрая, ранимая и эмпатичная", — поделилась мама.

Секрет необычной внешности девочки кроется в её «калейдоскопе» кровей: мама Алиши — уйгурка, отец — украинец, а бабушка по отцовской линии — белоруска.

Разные традиции и менталитет изначально вызывали тревогу у родственников, но со временем все привыкли к уникальной семье.

"Но я знала, что хочу быть с ним. Со временем все свыклись, хотя конфликты иногда бывают", — отметила Мадина.

Жизнь обычной маленькой знаменитости

Несмотря на вирусную популярность, Алиша живёт обычной насыщенной жизнью. Девочка занимается танцами, тхэквондо, рисует и изучает языки вместе с мамой. Иногда её приглашают на съёмки для брендов одежды.

Первый гонорар Алиши составил около 300 тысяч тенге, но деньги не являются для неё главной целью.

"Она мечтает увидеть дельфинов и касаток, побывать в Диснейленде, особенно в "Зверополисе". Я сейчас коплю, чтобы исполнить её мечту", — поделилась Мадина.

Слава и её обратная сторона

Популярность принесла радость, но и новые трудности. На улице и в магазинах девочку часто узнают, делают комплименты и просят сфотографироваться.

"Говорят: 'Ой, ваша копия! Сколько сердец она разобьёт!' — пошутила мама.

В то же время соцсети не обходятся без критики.

"Иногда думаю, как в фильме "Зелёная книга", я недостаточно чёрная и недостаточно белая", — отметила Мадина.

Планы на будущее

Сейчас семья рассматривает возможности развития модельной карьеры Алиши и планирует обратиться в агентства в Корее и Китае.

"В Казахстане платят меньше, а для ребёнка это ещё и возможность расширить кругозор", — объясняет Мадина.

Семья надеется, что новые возможности помогут маленькой звезде не только раскрыть свои таланты, но и исполнить детские мечты.