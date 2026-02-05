18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.1
583.72
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.02.2026, 09:50

Девочка из Казахстана, которой невозможно не восхищаться (видео)

Новости Казахстана 0 1 818

Кадры с трёхлетней Алишей из Павлодара быстро стали вирусными на TikTok и Instagram, собрав сотни тысяч просмотров. Пользователи сети поражаются выразительным глазам малышки, её харизме и необычной внешности. Tengri Life пообщался с мамой девочки, чтобы узнать, как изменилась их жизнь после появления ролика в интернете, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Всё началось с простого видео

Обычный вечер, короткий ролик в TikTok — и видео стало моментально распространяться. Пользователи начали активно репостить ролик и оставлять восторженные комментарии.

"Я сразу поняла, что люди будут обращать на неё внимание. Но для меня главное не внешность, а то, какая она внутри — добрая, ранимая, эмпатичная", — рассказала Мадина, мама Алиши.

Малышка с особенной душой и глазами

Алиша родилась 22 марта, в праздник Наурыз. Мадина вспоминает роды как непростые, но момент, когда она увидела дочь в роддоме, был волшебным.

"У нее были самые большие и красивые глаза среди всех малышей, и она кричала громче всех. Я сразу поняла, что люди будут обращать на нее внимание, но для меня важнее ее душа: она очень добрая, ранимая и эмпатичная", — поделилась мама.

Секрет необычной внешности девочки кроется в её «калейдоскопе» кровей: мама Алиши — уйгурка, отец — украинец, а бабушка по отцовской линии — белоруска.

Разные традиции и менталитет изначально вызывали тревогу у родственников, но со временем все привыкли к уникальной семье.

"Но я знала, что хочу быть с ним. Со временем все свыклись, хотя конфликты иногда бывают", — отметила Мадина.

Жизнь обычной маленькой знаменитости

Несмотря на вирусную популярность, Алиша живёт обычной насыщенной жизнью. Девочка занимается танцами, тхэквондо, рисует и изучает языки вместе с мамой. Иногда её приглашают на съёмки для брендов одежды.

Первый гонорар Алиши составил около 300 тысяч тенге, но деньги не являются для неё главной целью.

"Она мечтает увидеть дельфинов и касаток, побывать в Диснейленде, особенно в "Зверополисе". Я сейчас коплю, чтобы исполнить её мечту", — поделилась Мадина.

Слава и её обратная сторона

Популярность принесла радость, но и новые трудности. На улице и в магазинах девочку часто узнают, делают комплименты и просят сфотографироваться.

"Говорят: 'Ой, ваша копия! Сколько сердец она разобьёт!' — пошутила мама.

В то же время соцсети не обходятся без критики.

"Иногда думаю, как в фильме "Зелёная книга", я недостаточно чёрная и недостаточно белая", — отметила Мадина.

Планы на будущее

Сейчас семья рассматривает возможности развития модельной карьеры Алиши и планирует обратиться в агентства в Корее и Китае.

"В Казахстане платят меньше, а для ребёнка это ещё и возможность расширить кругозор", — объясняет Мадина.

Семья надеется, что новые возможности помогут маленькой звезде не только раскрыть свои таланты, но и исполнить детские мечты.

5
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь