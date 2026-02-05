Дополнительные каникулы в феврале ждут некоторых школьников Казахстана

В разгар третьей учебной четверти казахстанские первоклассники скоро смогут насладиться дополнительными каникулами. Эта мера, как сообщает Министерство просвещения РК, затрагивает только самых младших учеников, и призвана дать им возможность восстановить силы и адаптироваться к школьной нагрузке, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Согласно утверждённому графику учебного года 2025–2026, дополнительные каникулы для первоклассников начнутся 9 февраля и продлятся до 15 февраля включительно. Уже 16 февраля маленькие школьники вернутся за парты, чтобы продолжить учебу во второй половине третьей четверти.
Таким образом, для первоклассников дополнительный отдых продлится ровно семь календарных дней. Эксперты отмечают, что подобные меры помогают детям легче перенести учебную нагрузку и поддерживать мотивацию в начале нового года.
Для старшеклассников и учеников других классов структура третьей четверти остаётся прежней — она рассчитана на 10 учебных недель. Весенние каникулы, как обычно, будут общими для всех учащихся и пройдут с 19 по 29 марта включительно, предоставляя всем школьникам долгожданную паузу перед финальной четвертью учебного года.
Дополнительные февральские каникулы — это редкий случай, когда школьники получают отдых вне привычного графика. Для первоклассников такая пауза может стать важным фактором для адаптации к школьной жизни, а для родителей — возможностью лучше планировать семейное время.
Комментарии0 комментарий(ев)