Дополнительные каникулы в феврале ждут некоторых школьников Казахстана

В разгар третьей учебной четверти казахстанские первоклассники скоро смогут насладиться дополнительными каникулами. Эта мера, как сообщает Министерство просвещения РК, затрагивает только самых младших учеников, и призвана дать им возможность восстановить силы и адаптироваться к школьной нагрузке, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: qonaev-gorod.kz

Когда начнутся дополнительные каникулы

Согласно утверждённому графику учебного года 2025–2026, дополнительные каникулы для первоклассников начнутся 9 февраля и продлятся до 15 февраля включительно. Уже 16 февраля маленькие школьники вернутся за парты, чтобы продолжить учебу во второй половине третьей четверти.

Длительность отдыха и его особенности

Таким образом, для первоклассников дополнительный отдых продлится ровно семь календарных дней. Эксперты отмечают, что подобные меры помогают детям легче перенести учебную нагрузку и поддерживать мотивацию в начале нового года.

Что ожидает остальных школьников

Для старшеклассников и учеников других классов структура третьей четверти остаётся прежней — она рассчитана на 10 учебных недель. Весенние каникулы, как обычно, будут общими для всех учащихся и пройдут с 19 по 29 марта включительно, предоставляя всем школьникам долгожданную паузу перед финальной четвертью учебного года.

Итог

Дополнительные февральские каникулы — это редкий случай, когда школьники получают отдых вне привычного графика. Для первоклассников такая пауза может стать важным фактором для адаптации к школьной жизни, а для родителей — возможностью лучше планировать семейное время.