05.02.2026, 12:24

Нацбанк меняет мобильные переводы в Казахстане: что изменится для клиентов

Новости Казахстана

В Казахстане мобильные переводы давно стали привычной частью повседневной жизни — ими оплачивают покупки, переводят деньги близким и рассчитываются за услуги. Теперь Национальный банк предлагает следующий шаг в развитии цифровых платежей — создать межбанковскую систему мобильных платежей, которая должна сделать переводы между клиентами разных банков быстрее, проще и удобнее, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что именно планируется изменить и как это может повлиять на пользователей и бизнес.

Новый этап развития мобильных платежей

Национальный банк подготовил проект постановления об утверждении Правил функционирования Межбанковской системы мобильных платежей. Документ разработан в рамках закона о регулировании и развитии финансового рынка.

Главная цель инициативы — создать единые стандарты для мобильных переводов между банками и упростить проведение платежей для клиентов.

Сегодня мобильные переводы широко используются казахстанцами, иногда даже в тех случаях, где законодательство ограничивает их применение, например, в предпринимательской деятельности. Однако новая инициатива регулятора направлена не на усиление контроля, а прежде всего на повышение удобства и безопасности финансовых операций.

Переводы между банками — по номеру телефона

Ключевым элементом проекта станет межбанковская система мобильных платежей, оператором которой выступит Национальный банк.

Система позволит:

  • переводить деньги между клиентами разных банков в режиме реального времени;

  • использовать упрощенные реквизиты;

  • отправлять средства по номеру телефона;

  • оплачивать покупки через QR-код.

Фактически пользователю больше не потребуется вводить длинные банковские реквизиты — достаточно будет телефона получателя или сканирования кода.

Участниками системы станут банки второго уровня, которые будут предоставлять соответствующие услуги своим клиентам через мобильные приложения.

Один QR-код для бизнеса

Отдельное внимание в проекте уделено предпринимателям. Новая система предполагает внедрение единого межбанковского QR-кода для приема платежей.

Это означает, что бизнесу больше не придется:

  • устанавливать несколько POS-терминалов разных банков;

  • подключать отдельные платежные решения для каждого банка;

  • усложнять процесс приема безналичной оплаты.

Покупатели смогут оплачивать товары и услуги через приложение любого банка, даже если счет продавца открыт в другой финансовой организации. Это должно заметно упростить безналичные расчеты в торговле и сфере услуг.

Как это может изменить рынок

В Национальном банке считают, что внедрение межбанковской системы мобильных платежей позволит:

  • ускорить расчеты между банками;

  • повысить эффективность взаимодействия финансовых организаций;

  • улучшить клиентский опыт;

  • сделать цифровые платежи более доступными для бизнеса.

Фактически речь идет о создании единого платежного пространства для мобильных переводов в Казахстане, где границы между банковскими системами станут менее заметными для пользователей.

Когда примут решение

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение. Оно продлится до 19 февраля 2026 года. После этого документ может быть доработан с учетом предложений участников рынка и экспертов.

Если инициатива будет реализована, мобильные переводы в Казахстане могут перейти на новый уровень — когда для отправки денег достаточно знать только номер телефона, независимо от банка.

19
1
2
