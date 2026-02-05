Нацбанк меняет мобильные переводы в Казахстане: что изменится для клиентов

В Казахстане мобильные переводы давно стали привычной частью повседневной жизни — ими оплачивают покупки, переводят деньги близким и рассчитываются за услуги. Теперь Национальный банк предлагает следующий шаг в развитии цифровых платежей — создать межбанковскую систему мобильных платежей, которая должна сделать переводы между клиентами разных банков быстрее, проще и удобнее, сообщает Lada.kz.
Что именно планируется изменить и как это может повлиять на пользователей и бизнес.
Национальный банк подготовил проект постановления об утверждении Правил функционирования Межбанковской системы мобильных платежей. Документ разработан в рамках закона о регулировании и развитии финансового рынка.
Главная цель инициативы — создать единые стандарты для мобильных переводов между банками и упростить проведение платежей для клиентов.
Сегодня мобильные переводы широко используются казахстанцами, иногда даже в тех случаях, где законодательство ограничивает их применение, например, в предпринимательской деятельности. Однако новая инициатива регулятора направлена не на усиление контроля, а прежде всего на повышение удобства и безопасности финансовых операций.
Ключевым элементом проекта станет межбанковская система мобильных платежей, оператором которой выступит Национальный банк.
Система позволит:
переводить деньги между клиентами разных банков в режиме реального времени;
использовать упрощенные реквизиты;
отправлять средства по номеру телефона;
оплачивать покупки через QR-код.
Фактически пользователю больше не потребуется вводить длинные банковские реквизиты — достаточно будет телефона получателя или сканирования кода.
Участниками системы станут банки второго уровня, которые будут предоставлять соответствующие услуги своим клиентам через мобильные приложения.
Отдельное внимание в проекте уделено предпринимателям. Новая система предполагает внедрение единого межбанковского QR-кода для приема платежей.
Это означает, что бизнесу больше не придется:
устанавливать несколько POS-терминалов разных банков;
подключать отдельные платежные решения для каждого банка;
усложнять процесс приема безналичной оплаты.
Покупатели смогут оплачивать товары и услуги через приложение любого банка, даже если счет продавца открыт в другой финансовой организации. Это должно заметно упростить безналичные расчеты в торговле и сфере услуг.
В Национальном банке считают, что внедрение межбанковской системы мобильных платежей позволит:
ускорить расчеты между банками;
повысить эффективность взаимодействия финансовых организаций;
улучшить клиентский опыт;
сделать цифровые платежи более доступными для бизнеса.
Фактически речь идет о создании единого платежного пространства для мобильных переводов в Казахстане, где границы между банковскими системами станут менее заметными для пользователей.
Проект постановления вынесен на публичное обсуждение. Оно продлится до 19 февраля 2026 года. После этого документ может быть доработан с учетом предложений участников рынка и экспертов.
Если инициатива будет реализована, мобильные переводы в Казахстане могут перейти на новый уровень — когда для отправки денег достаточно знать только номер телефона, независимо от банка.
