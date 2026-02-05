Банки Казахстана меняют способ «узнавать» клиентов

Национальный банк Казахстана обновляет правила получения банковских услуг. Согласно проекту постановления, планируется пересмотр ряда норм, связанных с платежами и электронными финансовыми услугами. Цель изменений — сделать сервисы безопаснее, прозрачнее и удобнее для клиентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Что конкретно изменится в системе биометрической аутентификации

Проект постановления включает несколько ключевых нововведений:

Отмена упрощенной идентификации владельцев электронных денег. Теперь при работе с электронными кошельками будет обязательна полноценная проверка личности.

Биометрическая аутентификация через Центр обмена идентификационными данными. Банки смогут подтверждать личность клиентов с использованием отпечатков пальцев или сканирования лица, учитывая при этом интересы людей с инвалидностью.

Уточнение требований к защите персональных данных. Законодатели акцентируют внимание на безопасности электронных услуг, чтобы персональная информация клиентов оставалась надежно защищенной.

Почему это важно: безопасность и открытый банкинг

В Нацбанке отмечают, что внедрение этих правил для сторонних поставщиков платежных услуг через систему открытого банкинга создаст четкие правовые рамки:

Установит ясные правила взаимодействия между банками, клиентами и оператором системы.

Повысит уровень безопасности и прозрачности электронных платежей.

Содействует развитию современных технологий, включая биометрическую идентификацию и цифровизацию банковских услуг.

Публичное обсуждение и дальнейшие шаги

Документ размещен на портале «Открытые НПА» и доступен для публичного обсуждения до 20 февраля 2026 года. Любой желающий может ознакомиться с проектом постановления и внести свои предложения.

Нацбанк подчеркивает, что эти меры направлены на долгосрочное улучшение качества электронных банковских услуг и защиту прав клиентов в цифровую эпоху.