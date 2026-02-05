18+
05.02.2026, 13:45

Семья из четырех человек найдена мертвой в Казахстане

Новости Казахстана

В селе Сарыбастау Райымбекского района Алматинской области произошла трагедия, - на территории частного домовладения были найдены мертвыми четыре члена одной семьи. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы от родственников, которые в течение двух дней не могли с ними связаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Среди погибших — два мужчины, 1955 и 1974 годов рождения, женщина 1984 года рождения и маленькая девочка, которой было всего полтора года. Семья проживала на зимовке, и, по словам соседей и знакомых, отличалась спокойным образом жизни.

Родственники стали первыми свидетелями трагедии

По словам очевидцев, тревога возникла после того, как члены семьи перестали выходить на связь. Родственники решили проверить дом и обнаружили страшную картину — всех четверых уже не было в живых. После этого сразу же была вызвана полиция, а на место происшествия прибыли спасатели и специалисты МЧС.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. В данный момент следственные органы проводят проверку всех обстоятельств происшествия, чтобы определить, что именно стало причиной трагедии.

Реакция властей и экстренных служб

2 февраля 2026 года акимат Райымбекского сельского округа официально сообщил о происшествии. В пресс-службе Департамента чрезвычайных ситуаций Алматинской области отметили, что инцидент произошел на территории крестьянского хозяйства, и что обстоятельства гибели четырех человек устанавливаются. Для точного выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

На место трагедии оперативно выехали силы и средства ДЧС, сотрудники департамента полиции и местные органы исполнительной власти. Проводятся следственные мероприятия, направленные на восстановление полной картины событий, чтобы понять, как могла произойти столь страшная потеря.

Местное сообщество в состоянии шока

Село Сарыбастау, обычно спокойное и размеренное, оказалось в центре трагедии, которая затронула сердца всех жителей. Люди выражают сочувствие родным и близким погибших, многие до сих пор не могут поверить в случившееся. Следственные действия продолжаются, а окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы станут известны позже.

