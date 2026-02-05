Сердце остановилось за рулём: массовое ДТП парализовало Алматы (видео)

В Алматы утром 5 февраля 2026 года произошло массовое дорожно-транспортное происшествие на одном из крупнейших городских проспектов — аль-Фараби. В аварии участвовали пять легковых автомобилей и городской автобус маршрута №127. По свидетельствам очевидцев, трагедия развернулась буквально за считанные секунды, оставив шок и хаос на дороге, а также многочисленные вопросы для следствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Страшный момент: водитель такси потерял сознание за рулём

Как удалось выяснить корреспонденту Zakon.kz на месте происшествия, инициатором аварии стал водитель такси марки BYD. По предварительной информации, у мужчины резко остановилось сердце прямо во время движения. Автомобиль, ставший неуправляемым, вылетел на встречную полосу и столкнулся с рядом других транспортных средств. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть водителя.

Свидетели рассказывают, что трагический инцидент развернулся почти мгновенно: первым под удар попал автомобиль Ford, который, получив сильнейший удар, буквально перепрыгнул бордюр и арык, приземлившись на тротуаре рядом с мечетью Нур-Мубарак. Удар был такой силы, что стало очевидно: происшествие могло иметь куда более трагичные последствия, если бы рядом оказались пешеходы.

Цепь столкновений: как один автомобиль создал хаос на дороге

После Ford BYD задел Chevrolet Monza, который остановился прямо на территории заезда к мечети. Следующим пострадал Subaru Impreza: удар пришёлся на заднюю часть автомобиля, вызвав значительные повреждения. Volkswagen Golf также оказался задетым в результате цепной реакции, а затем неконтролируемое такси столкнулось с автобусом маршрута №127, остановившись только у автобусной остановки. Благодаря высокой ограждающей кромке бордюра трагедии удалось избежать — пассажиры остановки остались в безопасности.

Очевидцы отмечают, что движение по проспекту аль-Фараби сразу заблокировалось: на место прибыли десятки автомобилей скорой помощи, а также сотрудники полиции. Пробка, образовавшаяся из-за аварии, растянулась от ВОАД и создала серьёзные неудобства для горожан.

Полиция и медики на месте: выяснение всех обстоятельств

В пресс-службе Департамента полиции Алматы подтвердили детали происшествия. ДТП произошло около 11:30 в Бостандыкском районе. Согласно официальным данным, водитель BYD 1975 года рождения, следуя по проспекту в западном направлении, потерял способность управлять автомобилем из-за резкого ухудшения здоровья. В результате пострадали пять легковых автомобилей и автобус. Предварительный диагноз водителя — сердечная недостаточность. Все остальные обстоятельства устанавливаются.

На данный момент остановка общественного транспорта оцеплена, люди вынуждены ожидать автобусы и маршрутки вдоль дороги. На месте продолжают работать следователи, которым предстоит установить точную последовательность событий и причины произошедшего.

Город в шоке: последствия аварии и реакции очевидцев

Массовое ДТП на проспекте аль-Фараби стало одним из самых резонансных происшествий в Алматы за последнее время. Очевидцы описывают хаос и панические сцены на дороге, когда транспортные средства разлетались в разные стороны, а водители и пассажиры пытались быстро оценить ситуацию и помочь пострадавшим. Многие жители города отмечают, что такие случаи напоминают о том, как внезапно здоровье человека может повлиять на безопасность на дорогах, и поднимают вопросы о необходимости регулярного медицинского контроля для водителей такси и общественного транспорта.