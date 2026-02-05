18+
05.02.2026, 15:19

В Казахстане водители такси больше не смогут скрывать свои доходы

Новости Казахстана 0 541

Прокуратура города Алматы и компания Yandex Qazaqstan подписали меморандум о сотрудничестве, который направлен на борьбу с уклонением от уплаты алиментов и защиту прав детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Суть соглашения заключается в том, чтобы объединить ресурсы государственных органов и бизнеса для выявления фактов скрытого дохода, который позволяет недобросовестным родителям избегать своих финансовых обязательств.

Почему обычные меры не всегда работают

Прокурор города отметил, что несмотря на действующие меры контроля, на практике встречаются случаи, когда злостные алиментщики формально числятся безработными, однако реально получают доход через цифровые платформы. Одним из таких каналов являются сервисы Яндекс Такси.

Только за 2025 год были зафиксированы 110 случаев сокрытия реального дохода. Из них:

  • 57 лиц подверглись административным мерам воздействия;

  • 10 случаев стали предметом досудебного расследования.

Эти данные показали необходимость более системного подхода, который позволил бы отслеживать доходы граждан в цифровой экономике.

Что предусматривает новое соглашение

Меморандум предполагает:

  • законное и системное обменивание информацией между прокуратурой и Яндекс Такси;

  • оперативное предоставление сведений о доходах водителей;

  • содействие в выявлении и пресечении фактов сокрытия доходов, приводящих к образованию алиментной задолженности.

Другими словами, сервис такси становится инструментом социальной ответственности и контроля за соблюдением законных обязательств граждан.

Цель — защита прав детей

Главная цель подписанного соглашения — гарантировать исполнение алиментных обязательств и защитить интересы детей.
Меморандум демонстрирует пример того, как государственные органы могут сотрудничать с бизнесом для решения социальных проблем:

  • Государство обеспечивает законность и контроль;

  • Бизнес предоставляет информацию и ресурсы для выявления скрытых доходов.

Сотрудничество призвано сделать невозможным уклонение от алиментов за счет скрытых цифровых доходов и усилить ответственность родителей перед детьми.

