Квадратный метр жилья в Казахстане перепрыгнул 600 тысяч

В январе 2026 года рынок вторичного жилья Казахстана показал заметный рост цен, подтвердив тренд на удорожание квартир в большинстве крупных городов страны. По данным мониторинга krisha.kz , средняя цена по стране достигла 419 126 тенге за квадратный метр, увеличившись в среднем на 2% по сравнению с декабрем 2025 года, сообщает Lada.kz.

Фото: kapster.kz

Лидеры по росту цен

Наиболее значительное удорожание в январе наблюдалось в Астане, где цена квадратного метра выросла на 5,2%, преодолев психологическую отметку в 600 000 тенге. Второе место по динамике занимает Кокшетау (+3,2%), а Караганда и Усть-Каменогорск демонстрируют рост на 3,0%. В Семее цены подскочили на 2,8%, тогда как в остальных городах повышение варьировалось от 1% до 2,6%.

Единственные города с незначительным снижением стоимости вторичного жилья – это Алматы (–0,1%) и Актобе (–0,4%).

Цены в разрезе городов: кто на верхушке, кто внизу

На вершине рейтинга самых дорогих городов оказались:

Астана – 601 740 тг/кв. м , с месячным приростом 5,2% и годовым – 16,2% .

Шымкент – 490 000 тг/кв. м, подорожав за месяц на 2,3%, а за год на 8,1%.

В то же время наиболее доступное жильё по-прежнему остаётся в:

Кызылорде – 269 083 тг/кв. м , выросло за месяц на 1,3% и за год на 9,3% .

Таразе – 321 653 тг/кв. м , с ростом за месяц на 2,2% и за год на 5,8% .

Актобе – 324 013 тг/кв. м, с небольшим месячным падением (–0,4%) и годовым приростом 3,8%.

Другие показатели по городам:

Актау – 432 515 тг/кв. м (+1,8% за месяц, +22,7% за год)

Караганда – 423 533 тг/кв. м (+3,0%, +11,8%)

Уральск – 351 038 тг/кв. м (+1,1%, +5,5%)

Петропавловск – 403 215 тг/кв. м (+1,0%, +3,5%)

Павлодар – 408 770 тг/кв. м (+2,6%, +8,7%)

Талдыкорган – 342 385 тг/кв. м (+1,7%, +5,0%)

Туркестан – 344 705 тг/кв. м (+1,5%, +10,2%)

Атырау – 419 430 тг/кв. м (+0,4%, +2,6%)

Семей – 398 980 тг/кв. м (+2,8%, +9,5%)

Костанай – 443 363 тг/кв. м (+2,6%, +13,5%)

Как изменилась цена за год

С января 2025 года средние цены на вторичное жильё выросли по стране на 9%. Лидерами по годовому росту стали:

Актау – +22,7% ,

Астана – +16,2% ,

Костанай – +13,5%.

В Шымкенте и Алматы годовой рост составил 6–8%, а снижение цен в какой-либо точке страны не фиксировалось.

Прозрачность цен: как следить за динамикой

Чтобы оценить изменения цены конкретной квартиры, Krisha.kz предлагает сервис Krisha Plus, который показывает график изменения стоимости объекта и время его нахождения на рынке. Это позволяет покупателю понять, насколько продавец готов к торгу, и выбрать оптимальный момент для сделки.