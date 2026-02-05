18+
05.02.2026, 17:51

Рубли через границу — только с объяснениями: Россия ограничивает вывоз наличных в Казахстан и страны ЕАЭС

Новости Казахстана

Россия готовится ужесточить правила вывоза наличных средств за границу. Речь идет прежде всего о перемещении российских рублей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и Казахстан. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте президентского указа, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Интерфакс».

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Ограничения на вывоз наличных рублей

Согласно документу, физические лица, вывозящие из России наличные рубли на сумму, превышающую эквивалент 10 тысяч долларов, должны будут уведомлять таможенные органы. Причем это правило будет распространяться на поездки в страны ЕАЭС — Казахстан, Армению, Беларусь и Кыргызстан.

Предполагается, что новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2026 года после подписания указа президентом России Владимиром Путиным.

Теперь при пересечении границы пассажирам потребуется:

  • указать точную сумму наличных средств;

  • объяснить источник происхождения денег;

  • сообщить цель их вывоза.

Такая мера направлена на усиление финансового контроля и повышение прозрачности перемещения наличных средств между странами экономического союза.

Дополнительные требования для крупных сумм

Если сумма наличных рублей будет превышать эквивалент 100 тысяч долларов, требования станут еще строже. В этом случае путешественникам придется предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

Речь может идти, например, о:

  • справках о доходах,

  • банковских документах,

  • договорах купли-продажи,

  • иных подтверждениях законности получения денег.

Ограничения на вывоз золота

Проект указа также касается вывоза золота в слитках. Под ограничения могут попасть слитки весом от 100 граммов. Это свидетельствует о намерении российских властей усилить контроль не только за валютными операциями, но и за перемещением драгоценных металлов.

Почему это важно для Казахстана

Для Казахстана, как одного из крупнейших партнеров России по ЕАЭС, такие изменения могут иметь практическое значение. Между странами сохраняется активное движение людей, бизнеса и наличных средств, особенно в приграничных регионах.

Новые требования могут затронуть:

  • туристов и трудовых мигрантов,

  • предпринимателей,

  • граждан, перевозящих наличные для личных нужд,

  • участников приграничной торговли.

Фактически перемещение наличных рублей между странами союза станет более формализованным и контролируемым, несмотря на существующие интеграционные механизмы ЕАЭС.

Усиление финансового контроля в регионе

Эксперты отмечают, что подобные меры отражают общий тренд на ужесточение контроля за движением наличных денег и активов. Это связано как с вопросами финансовой безопасности, так и с борьбой с теневыми операциями.

При этом внутри ЕАЭС сохраняется режим экономического сотрудничества, однако перемещение крупных сумм наличных постепенно становится более регулируемым.

