Казахстанцам предлагают «голосовать за будущее»: референдум по новой Конституции

На заседании Конституционной комиссии Казахстана прозвучало предложение провести всенародное голосование по проекту новой Конституции страны. Инициатором выступил депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Полгода обсуждений и сотни тысяч предложений

По словам Ходжаназарова, работа над конституционной реформой ведется уже более шести месяцев, начиная с октября прошлого года. За это время казахстанцы активно включились в процесс: «Свои многочисленные предложения направили сотни тысячи наших сограждан».

Депутат подчеркнул, что проект новой Конституции создавался с привлечением профессиональных юристов, экспертов различных отраслей и общественных деятелей. Такой подход позволил тщательно проработать документ и учесть мнение самых разных слоев населения.

Юридические корректировки и подготовка к референдуму

По словам Ходжаназарова, большинство предложений носили юридический характер и касались в основном редакционных правок текста. В связи с этим он выступил с инициативой: «Как видно, в основном все предложения носят сугубо юридический характер по внесению только редакционных правок. Поэтому на правах члена Конституционной комиссии хотел бы предложить: после доработки редакции отдельных статей вынести проект новой Конституции на референдум для всенародного голосования».

Идея референдума предполагает дать каждому казахстанцу возможность напрямую выразить свое мнение о ключевом документе страны, что, по мнению депутата, станет важным шагом в укреплении демократических институтов и участия граждан в формировании правовой основы государства.

Следующий этап: от экспертов к народу

После доработки проекта Конституции и учета предложений экспертов, следующим этапом может стать именно всенародное голосование. Это решение открывает путь к более прозрачному процессу утверждения фундаментальных изменений в государственном устройстве Казахстана, обеспечивая легитимность и поддержку со стороны населения.