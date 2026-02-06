18+
05.02.2026, 19:04

Казахстанцам предлагают «голосовать за будущее»: референдум по новой Конституции

Новости Казахстана 0 459

На заседании Конституционной комиссии Казахстана прозвучало предложение провести всенародное голосование по проекту новой Конституции страны. Инициатором выступил депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Полгода обсуждений и сотни тысяч предложений

По словам Ходжаназарова, работа над конституционной реформой ведется уже более шести месяцев, начиная с октября прошлого года. За это время казахстанцы активно включились в процесс: «Свои многочисленные предложения направили сотни тысячи наших сограждан».

Депутат подчеркнул, что проект новой Конституции создавался с привлечением профессиональных юристов, экспертов различных отраслей и общественных деятелей. Такой подход позволил тщательно проработать документ и учесть мнение самых разных слоев населения.

Юридические корректировки и подготовка к референдуму

По словам Ходжаназарова, большинство предложений носили юридический характер и касались в основном редакционных правок текста. В связи с этим он выступил с инициативой: «Как видно, в основном все предложения носят сугубо юридический характер по внесению только редакционных правок. Поэтому на правах члена Конституционной комиссии хотел бы предложить: после доработки редакции отдельных статей вынести проект новой Конституции на референдум для всенародного голосования».

Идея референдума предполагает дать каждому казахстанцу возможность напрямую выразить свое мнение о ключевом документе страны, что, по мнению депутата, станет важным шагом в укреплении демократических институтов и участия граждан в формировании правовой основы государства.

Следующий этап: от экспертов к народу

После доработки проекта Конституции и учета предложений экспертов, следующим этапом может стать именно всенародное голосование. Это решение открывает путь к более прозрачному процессу утверждения фундаментальных изменений в государственном устройстве Казахстана, обеспечивая легитимность и поддержку со стороны населения.

Комментарии

Beloff
Beloff
Абсолютно всё равно.
05.02.2026, 17:11
