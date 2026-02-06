Алматы официально примет Зимние Азиатские игры 2029 года

В спортивном мире прозвучала громкая новость: Зимние Азиатские игры 2029 года пройдут не там, где их изначально планировали, а в Алматы. Информация поступила официально — документ о проведении игр подписан между Национальным олимпийским комитетом Казахстана и Олимпийским советом Азии. Об этом корреспондент NUR.KZ сообщил с места событий. Подписание состоялось в Милане, одном из городов, принимающих Олимпиаду-2026, что придало событию особый международный контекст и подчеркнуло значимость выбора Казахстана для спортивного сообщества Азии, передает Lada.kz.

Фото: sportilinet.kz

Смена хозяина: от Саудовской Аравии к Алматы

Первоначально проведение Зимней Азиады-2029 было закреплено за Саудовской Аравией. Планировалось, что игры примет Неом — новейший город-крупный проект, строительство которого стартовало еще в 2017 году. Это событие должно было стать историческим, поскольку зимняя Азиада никогда прежде не проводилась на территории Саудовской Аравии. Однако планы изменились, и теперь Казахстан получил право организовать масштабное спортивное мероприятие, что открывает новые горизонты для развития зимних видов спорта в стране и укрепления международного имиджа Алматы.

Значение для Казахстана и региона

Выбор Алматы в качестве хозяйки игр имеет стратегическое значение. Это не только возможность продемонстрировать развитую спортивную инфраструктуру города, но и шанс укрепить позиции Казахстана на международной арене. Местные спортивные объекты, транспортная система и гостиничная инфраструктура готовятся принять тысячи спортсменов и гостей из разных стран Азии, создавая условия для эффективного проведения соревнований на самом высоком уровне.

Перспективы и ожидания

Присвоение Алматы статуса города-хозяина Зимней Азиады-2029 открывает новые возможности для молодежи и спортсменов страны. Ожидается, что подготовка к играм станет мощным стимулом для развития зимних видов спорта, внедрения современных технологий в спортивную сферу и увеличения интереса к активному образу жизни среди населения. Более того, мероприятие усилит туристическую привлекательность Алматы и позволит городу продемонстрировать свои культурные и природные достопримечательности международной аудитории.