06.02.2026, 06:33

В Казахстане появился необычный продукт

Новости Казахстана 0 935

В Уральске запустили производство консервов из мяса сайгака — степной антилопы, давно ставшей символом казахстанских просторов. Уже с января 2026 года продукция поступила в свободную продажу, вызвав интерес как у покупателей, так и у специалистов пищевой отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Седьмой канал".

Фото: astanatv.kz
Фото: astanatv.kz

Производство стало частью более широкого процесса переработки мяса животных, добытых в рамках регулирования их численности. Несмотря на то что сезон охоты на сайгаков завершился в декабре прошлого года, предприятия продолжают работать с заготовленным сырьем. Однако сроки дальнейшего выпуска продукции пока остаются неопределенными, поскольку напрямую зависят от решений по регулированию популяции животных.

Рост популяции и решение о регулировании

Западно-Казахстанская область сегодня считается одним из регионов с наиболее высокой численностью сайгаков. По данным официального учета за прошлый год, в регионе насчитывалось около 2 миллионов 300 тысяч особей. Значительный рост популяции привел к необходимости проведения мероприятий по ее регулированию.

Работы начались летом 2025 года и продолжались до конца ноября. За этот период специалисты отловили более 108 тысяч животных. Эти меры проводились в рамках государственной политики по сохранению баланса между защитой редких видов и предотвращением ущерба сельскому хозяйству.

Именно в результате этих мероприятий появилось сырье, которое начали использовать предприятия мясоперерабатывающей отрасли.

От туш к глубокой переработке

Мясо сайгака принимали сразу несколько предприятий региона. Всего в процесс были вовлечены 15 производственных площадок: четырнадцать из них расположены в Уральске и еще одно — в Атырау. Большинство компаний ограничились заморозкой мяса и его продажей в виде туш, однако одно из предприятий пошло дальше и запустило глубокую переработку продукции.

Именно там начали производить консервированное мясо сайгака — новый для казахстанского рынка продукт. Такой формат переработки позволяет увеличить срок хранения мяса, расширить географию поставок и предложить покупателям готовый к употреблению продукт.

Необычный продукт и его перспективы

Появление консервов из мяса сайгака можно рассматривать как попытку найти практическое применение ресурсам, полученным в ходе регулирования численности животных. Одновременно это шаг к развитию перерабатывающей промышленности и расширению ассортимента отечественных продуктов питания.

Пока производство остается ограниченным по времени и объемам, поскольку зависит от природоохранной политики и сезонности добычи. Тем не менее сам факт появления такого продукта показывает, как традиционные природные ресурсы могут интегрироваться в современную пищевую индустрию.

История с консервами из сайгака стала примером того, как экономические, экологические и производственные процессы могут пересекаться, создавая неожиданные решения для рынка.

