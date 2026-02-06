Афганец обокрал Казахстан на 20 млн тенге, выдавая себя за казаха

В Павлодаре произошёл инцидент, который всколыхнул местные власти и общественность: гражданин Афганистана смог получить от государства крупную сумму денег, выдав себя за казаха. Речь идёт о 20 миллионах тенге, выделенных в рамках программы переселения кандасов, которая предполагает поддержку соотечественников в переезде и обустройстве на территории Казахстана, сообщает Lada.kz.

Ложные документы и обман

По информации прокуратуры Павлодарской области, мужчина предоставил заведомо ложные сведения и поддельные документы, подтверждающие его якобы казахское происхождение. Именно на основании этих документов государственные органы выплатили ему средства, предназначенные для переселения.

Квартира за государственные деньги

Выделенные средства мужчина потратил на покупку квартиры стоимостью 20 миллионов тенге. Прокуратура региона отметила, что для предотвращения легализации полученных преступным путём денег было инициировано досудебное производство о конфискации имущества. Ходатайство прокуратуры удовлетворил суд, и квартира будет изъята в доход государства. Важно отметить, что судебное решение пока не вступило в законную силу.

Продолжается расследование

Параллельно ведётся расследование уголовного дела по факту мошенничества. Правоохранительные органы проверяют все обстоятельства произошедшего, а также ищут возможных соучастников и цепочку финансовых операций, которые могли способствовать преступлению.

Значение инцидента для общества

Этот случай стал ярким примером того, как мошеннические схемы могут использовать государственные программы в своих целях. Власти подчеркивают важность тщательной проверки документов и прозрачности механизмов предоставления господдержки, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.