Компенсацию за незаконные действия властей хотят сделать законом в Конституции

В ходе заседания Комиссии по конституционной реформе 5 февраля 2026 года руководитель Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Карлыгаш Жаманкулова вновь подняла вопрос о необходимости расширения гарантий защиты прав человека в Основном законе страны. Ее выступление акцентировало внимание на том, что реальная защита граждан невозможна без конкретных механизмов ответственности государственных органов перед населением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Государство и его органы как непосредственный фактор в жизни людей

Карлыгаш Жаманкулова отметила, что государство — это не абстрактная структура, а власть, которая ежедневно взаимодействует с судьбами миллионов граждан. Каждый административный акт, решение, проверка, разрешение или даже формальная отписка со стороны государственных органов напрямую влияет на возможность человека работать, учиться, получать медицинскую помощь или защищать собственность. По ее словам, именно такие взаимодействия определяют, насколько реально соблюдаются права и свободы граждан.

Компенсация как ключевой элемент правового государства

Эксперт подчеркнула, что право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями или бездействием органов власти, является важнейшим элементом функционирования правового государства. Оно превращает декларативные положения о правах человека в конкретные возможности для граждан.

«Казахстанцы должны иметь шанс получить адекватную компенсацию за ущерб, который им нанесла публичная администрация», — заявила Карлыгаш Жаманкулова.

Она пояснила, что речь идет не только о материальном ущербе, но и о возмещении потраченного времени, финансовых средств и даже морального вреда. По ее мнению, закрепление таких гарантий на уровне Конституции одновременно станет инструментом профилактики — снизится риск незаконных решений и неправомерных действий со стороны государственных органов и должностных лиц.

Судебное признание незаконности как основание для компенсации

Руководитель Международного фонда защиты свободы слова отметила, что важно обеспечить гражданам возможность получать компенсацию только в тех случаях, когда суд признает действия или решения органов власти незаконными. По ее словам, это позволит избежать произвола и обеспечит справедливость при рассмотрении конкретных случаев.

Конституция как гарант прав каждого гражданина

Карлыгаш Жаманкулова убеждена, что включение нормы о компенсации ущерба именно в Конституцию станет символом признания субъектности каждого казахстанца. Она подчеркнула, что новая Конституция должна быть человекоцентричной, ставя во главу угла интересы и права граждан.