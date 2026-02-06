18+
06.02.2026, 09:41

Студенты Казахстана получили международный пропуск в лучшие вузы Азии

Новости Казахстана 0 429

Впервые в истории Казахстана выпускники отечественных вузов получат официальное признание своих академических достижений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот шаг станет важным этапом в укреплении международного образовательного и профессионального сотрудничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo: Акорда
© Photo: Акорда

Президент Токаев подписал ключевой документ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования», который ранее был одобрен парламентом страны. Сообщается, что этот закон направлен на обеспечение равноправного и прозрачного признания дипломов и квалификаций, полученных в странах, участвующих в конвенции.

Что такое Токийская конвенция и зачем она нужна

Ратификация Токийской конвенции открывает новые возможности для академической мобильности. Документ устанавливает стандарты взаимного признания дипломов и квалификаций в сфере высшего образования. Это касается как казахстанских выпускников, стремящихся продолжить обучение или построить карьеру за границей, так и иностранных специалистов, которые намерены работать в Казахстане.

Практическая польза для студентов и специалистов

С принятием закона выпускники казахстанских вузов смогут легче поступать в магистратуры и аспирантуры ведущих университетов Азии, включая Японию, Южную Корею, Сингапур и другие страны региона. Кроме того, дипломы казахстанских вузов теперь будут признаваться при трудоустройстве в этих странах, что значительно расширяет возможности молодых специалистов на международном рынке труда.

С другой стороны, иностранные специалисты из стран-участниц конвенции смогут работать в Казахстане без необходимости проходить длительные процедуры подтверждения своих академических и профессиональных достижений. Это создаёт дополнительные стимулы для притока квалифицированных кадров и укрепляет позиции Казахстана как центра образования и науки в регионе.

Казахстан делает шаг навстречу глобальной академической интеграции

Эксперты отмечают, что ратификация конвенции — это не просто формальное юридическое решение. Она демонстрирует стремление страны к интеграции в мировое образовательное пространство и повышению конкурентоспособности казахстанских специалистов. Этот шаг создаёт платформу для обмена знаниями, привлечения инвестиций в научные исследования и развития международного сотрудничества в области науки и технологий.

