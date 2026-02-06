Казахстан ищет новые возможности для вывоза нефти за границу

Казахстан столкнулся с серьезными трудностями в экспорте нефти: повреждения на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) привели к невозможности отправки на внешний рынок около 3,8 млн тонн «черного золота». Это стало сигналом для страны о необходимости ускоренной диверсификации экспортных маршрутов и разработки новых стратегий поставок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Министерство энергетики Республики Казахстан заявило, что осознает критическую важность поиска альтернатив и уже активно работает над проектами, которые позволят снизить зависимость от одного направления. В частности, ведомство рассматривает возможности расширения поставок через Азербайджан, Германию и Китай, одновременно укрепляя внутренние резервы и сотрудничество с партнерами по ключевым нефтяным проектам.

Азербайджан становится новым ориентиром для казахстанской нефти

Согласно информации министерства, Азербайджан выразил готовность постепенно увеличивать объемы импорта казахстанской нефти. В связи с этим ведется совместная работа с национальной компанией «КазМунайГаз» и акционерами крупнейших нефтяных проектов для создания долгосрочной стратегии поставок через территорию этой страны.

На текущий момент казахстанская нефть экспортируется через Каспийское море и далее по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Министр энергетики Ерлан Аккенженов ранее отметил, что данный маршрут является наиболее перспективным. По контракту закреплено 2,2 млн тонн, но планы предусматривают увеличение объемов до 7 млн тонн.

Для сравнения, в 2025 году через порт Актау в Азербайджан было направлено 1,5 млн тонн нефти, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 1,4 млн тонн, что свидетельствует о постепенном наращивании поставок.

Европа и Германия: укрепление связей через «Дружбу»

Помимо азербайджанского направления, Министерство энергетики уделяет внимание поставкам в Европу, в частности, на нефтеперерабатывающий завод Шведта в Германии через систему «Дружба». Это позволяет не только диверсифицировать экспортные потоки, но и укреплять долгосрочные партнерские связи с ключевыми европейскими игроками на нефтяном рынке.

Китай: стратегическое сотрудничество на восточном фронте

Казахстан продолжает усиливать сотрудничество с Китаем по действующим нефтепроводам. Данный маршрут обеспечивает дополнительную стабильность экспорта, а также возможность расширения поставок с учетом растущего спроса со стороны азиатского региона.

Итоги 2025 года: экспорт и внутренний рынок

По итогам 2025 года, по данным министерства, общий экспорт нефти из Казахстана составил порядка 78,7 млн тонн. На внутренний рынок было поставлено около 19 млн тонн. При этом доля поставок через КТК остается на уровне 80%, несмотря на недавние перебои.

В разрезе маршрутов ситуация выглядит следующим образом: через Атырау – Самара было отправлено 8,8 млн тонн, по казахстанско-китайскому нефтепроводу – 1 млн тонн, при этом дополнительно транзит российской нефти составил 10 млн тонн. Через порт Актау в порт Махачкалы было отгружено 2,2 млн тонн нефти.

Эти показатели показывают, что Казахстан не только справляется с последствиями повреждений КТК, но и постепенно укрепляет позиции на новых экспортных направлениях, создавая многоканальную систему поставок, которая уменьшает зависимость от одного маршрута и повышает стратегическую устойчивость энергетической отрасли страны.