Рейдерский захват в Алматы провалился: земля и недвижимость Никольского рынка возвращены государству

В Алматы земельный участок и все объекты недвижимости, расположенные на территории Никольского рынка, официально изъяты в пользу государства. Эта мера стала результатом судебного решения, направленного на восстановление законности и предотвращение незаконного присвоения имущества, которое должно было быть конфисковано. Информацию о передаче объектов недвижимости в государственную собственность подтвердили в Агентстве финансового мониторинга (АФМ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik

Преступная схема: ложные сведения в госкадастре

По данным АФМ, группа лиц, организовавшая внесение заведомо ложных сведений в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости, действовала с целью присвоения имущества, подлежащего конфискации. Суд признал виновными участников схемы, назначив наказание в виде 6,6 года лишения свободы. Это дело стало частью масштабного расследования деятельности организованной преступной группировки под руководством Елдоса Коспаева, которая ранее подозревалась в рейдерских захватах нескольких предприятий, включая AV-Construction, стекольный завод, компании «Шалкар 17» и «Бахар-А».

Судебная конфискация и арест имущества

В рамках уголовного процесса судом был наложен арест на земельный участок и имущество компании Nikolsky Investment, расположенные на территории рынка «Никольский». Этот шаг стал необходимым для обеспечения конфискации имущества и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения.

Новая попытка рейдерства через подставных лиц

Несмотря на наложенный арест, в сентябре 2025 года группа лиц во главе с Асланом Пухаевым, Антоном Соловьевым и Жаксылыком Сарсенбаевым пыталась снять обременения с имущества, внося ложные сведения в систему «Правительство для граждан». Целью таких действий было переоформление объектов стоимостью 2,2 млрд тенге на подставных лиц с последующей реализацией, что создавало угрозу для законного восстановления собственности государства.

Имущество возвращено в госсобственность

В результате принятых мер и вступившего в законную силу приговора, вся недвижимость и земельный участок Никольского рынка официально возвращены в собственность государства. Этот шаг стал важной демонстрацией решимости казахстанских властей защищать законные права государства и предотвращать попытки рейдерского захвата стратегически значимых объектов.