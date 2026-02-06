Подросток с топором бегал по коридорам школы в Кульсары (видео)

В Атырауской области расследуют инцидент, произошедший в одной из школ города Кульсары, где ученик старших классов после конфликта со сверстниками устроил опасную ситуацию внутри учебного заведения. Событие вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов, системы образования и комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео "Ак Жайык"

Инцидент в школе

По информации департамента полиции Атырауской области, сообщение о происшествии поступило на пульт «102» 5 февраля. По предварительным данным, ученик 10-го класса после ссоры с другими подростками начал преследовать их в здании школы, держа в руках топор. Очевидцы сняли происходящее на видео — на кадрах видно, как школьники пытаются покинуть помещение, а подросток бежит за ними по коридору.

Ситуация продолжалась недолго, однако успела привести к травмированию двух учащихся. По данным медиков и полиции, пострадавшие получили лёгкие телесные повреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Реакция полиции

После поступления вызова сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. Личность нападавшего была быстро установлена, подростка задержали. В настоящее время 15-летний подозреваемый помещён в изолятор временного содержания и поставлен на учёт органов внутренних дел.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту хулиганства. В полиции подчеркнули, что все участники конфликта, включая школьников и их родителей, были доставлены в отделение для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ответственность родителей и проверка школы

Помимо уголовного дела, начато административное производство в отношении родителей подростка. Им вменяется ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Материалы дела также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, которая примет дальнейшее процессуальное решение.

Одновременно следственные органы направили представление в отдел образования с требованием устранить причины и условия, которые могли способствовать возникновению опасной ситуации в школе. Речь идёт о проверке профилактической работы с учащимися, организации безопасности и реагировании на конфликты между подростками.

Возможная ответственность должностных лиц

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения и работников охранного агентства, отвечавшего за безопасность школы. Следствие намерено установить, насколько эффективно была организована система контроля и предотвращения подобных происшествий.