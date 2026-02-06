18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
06.02.2026, 11:58

Казахстан ужесточает правила для злостных нарушителей ПДД

Новости Казахстана 0 938

6 февраля 2026 года депутат Сената Марат Кожаев заявил о своей инициативе, направленной на ужесточение ответственности водителей, которые неоднократно нарушают Правила дорожного движения (ПДД). По его словам, речь идет о категории автомобилистов, которые систематически пренебрегают безопасностью на дорогах, игнорируя закон и подвергая риску себя и других участников движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ДП Мангистауской области
Фото: ДП Мангистауской области

Льготы за штрафы могут стать привилегией только для «редких» нарушителей

В настоящее время в Казахстане действует практика, позволяющая водителям оплачивать лишь половину штрафа за определенные нарушения ПДД. Эта льгота, по мнению Кожаева, должна оставаться доступной лишь для тех, кто нарушает правила случайно или крайне редко. Сенатор предложил исключить из этой категории водителей, которые более десяти раз в течение года получают штрафы за нарушения. Таким образом, начиная с одиннадцатого нарушения, нарушитель будет обязан платить полную сумму штрафа, без каких-либо скидок.

Законопроект уже получил правительственную поддержку

Марат Кожаев уточнил, что его предложение было внесено еще в прошлом году и получило положительную оценку со стороны правительства. Сейчас подготовка изменений в Кодекс об административных правонарушениях продолжается в рамках пакета законов, и сенатор планирует инициировать внесение поправок при следующей волне законодательных изменений. Эти меры направлены на повышение дисциплины на дорогах и сокращение количества повторных нарушений, что, по мнению законодателей, должно снизить аварийность и повысить безопасность дорожного движения.

Усиление ответственности как часть комплексной стратегии

Инициатива Кожаева не ограничивается только штрафными санкциями. Сенатор подчеркнул, что комплексный подход к борьбе с нарушениями ПДД предполагает как образовательные, так и превентивные меры. Однако, основным посылом предлагаемых изменений является принцип: систематическое нарушение закона не должно оставаться без последствий, и льготы для злостных нарушителей – недопустимы.

Реакция общества и экспертов

Эксперты в области дорожной безопасности отмечают, что данная мера может стать действенным стимулом для водителей соблюдать правила, особенно тех, кто привык к регулярным штрафам без особых последствий. В то же время, среди автомобилистов высказываются опасения, что строгие меры могут негативно сказаться на лояльности водителей и привести к росту конфликтных ситуаций при проверках. Тем не менее, инициативу сенатора уже обсуждают как в парламентских кулуарах, так и в профильных ведомствах, подчеркивая ее значимость для долгосрочного снижения аварийности на дорогах страны.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
+ ещё добавьте, чтобы таких на пересдачу отправлять.
06.02.2026, 07:37
